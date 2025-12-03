«Старый приятель» выпустил концертный альбом с оркестром

«Наверное, одна из вершин творческого пути музыканта - это запись своих песен с оркестром. При жизни Александр Зарецкий - автор и создатель группы «Старый Приятель» мечтал осуществить такую запись. Но, увы, не успел. Мы осуществили его мечту. Приятного прослушивания!», - говорится в пресс-релизе.
Песни музыка и слова: Александр Зарецкий
Сведение: Василий Крачковский
Группа Старый Приятель:
Антон Басов - гитара, вокал
Халыг Салаев - бас-гитара, вокал
Сергей Новиков - гитара
Артём Самойлов - ударные, вокал
Евгений Крючков - клавишные
Даниил Дубровский - саксофон
Оркестр:
Алексей Скипин - клавишные, оркестровые аранжировки
Сергей Осокин - аккордеон
Мария Успенская - флейта
Дамир Хузин - тромбон
Эльдар Кудусов - труба
Мария Цуварёва - скрипка
Полина Лундстрем - скрипка
Анастасия Нестеренко - скрипка
Айдер Рысалиев - виолончель