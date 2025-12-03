«Старый приятель» выпустил концертный альбом с оркестром

Вышел в свет альбом с избранными песнями Александра Зарецкого («Старый приятель») в сопровождении камерного оркестра, записанный в формате LIVE в финале ежегодного Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters в Московском театре мюзикла (слушать альбом).