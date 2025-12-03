«Старый приятель» выпустил концертный альбом с оркестром

Опубликовано пользователем

Вышел в свет альбом с избранными песнями Александра Зарецкого («Старый приятель») в сопровождении камерного оркестра, записанный в формате LIVE в финале ежегодного Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters в Московском театре мюзикла (слушать альбом).

«Наверное, одна из вершин творческого пути музыканта - это запись своих песен с оркестром. При жизни Александр Зарецкий - автор и создатель группы «Старый Приятель» мечтал осуществить такую запись. Но, увы, не успел. Мы осуществили его мечту. Приятного прослушивания!», - говорится в пресс-релизе.

Песни музыка и слова: Александр Зарецкий
Сведение: Василий Крачковский

Александр Зарецкий и «Старый приятель»
Александр Зарецкий и «Старый приятель»

Группа Старый Приятель:
Антон Басов - гитара, вокал
Халыг Салаев - бас-гитара, вокал
Сергей Новиков - гитара
Артём Самойлов - ударные, вокал
Евгений Крючков - клавишные
Даниил Дубровский - саксофон

Оркестр:
Алексей Скипин - клавишные, оркестровые аранжировки
Сергей Осокин - аккордеон
Мария Успенская - флейта
Дамир Хузин - тромбон
Эльдар Кудусов - труба
Мария Цуварёва - скрипка
Полина Лундстрем - скрипка
Анастасия Нестеренко - скрипка
Айдер Рысалиев - виолончель

Быстрый поиск: 