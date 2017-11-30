«Старый Приятель» снял «Жди меня» до первого снега

Съёмки этого официального видео начались неожиданно. Вот что рассказал лидер группы Александр Зарецкий:

«Лирическая песня Старого Приятеля «Жди меня» закачалась на волнах Нашего радио. Мы оперативно решили дорисовать ей видеоряд и совместили съемки с ближайшими гастролями в городе Саратове. Наш гитарист Антон Басов написал сценарий и дебютировал в качестве режиссера! Большую поддержку и помощь нам оказали саратовские друзья, показав красивейшие места в городском парке и согласившись поучаствовать в разных качествах. Всё удалось снять в последний, по-осеннему красно-желтый день. На следующее утро в Саратове выпал густой снег».

Напомним, что не так давно, месяц назад, музыкант группы «Секрет» Алексей Мурашов выпустил новый клип на песню «Я помню все», которую он записал вместе с Александром Зарецким.

Кроме этого, стало известно, что два непримиримых приятеля, Александр Зарецкий и Влад Гусев, спевших вместе про «Новый день календаря» в группе «Старый Приятель», после десятилетних переговоров решили снова собраться на одной сцене, чтобы дать, возможно, единственный концерт в своём классическом стиле, который состоится 9 февраля 2018 года в московском клубе «Glastonberry Pub».