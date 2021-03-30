От коронавируса скончался Александр Зарецкий

В соцсетях ранее сообщалось, что Зарецкий перенес инфаркт после коронавируса, и 26 марта Александр впал в кому в результате постковидного инфаркта. Музыкант скончался 29 марта 2021 года в возрасте 53 лет от осложнений коронавируса.



Александр Зарецкий

«Ребята, Саши Зарецкого больше нет с нами. Очень трудно говорить и писать. Но мы можем помочь семье. Давайте сделаем это. Мы вместе», - сообщила группа в соцсетях.

Номер карты для помощи семье Александра: 4276 3801 3545 7864 Ксения Михайловна Зарецкая.

Александр Зарецкий родился в Москве 23 марта 1967 года. В 1995 году создал группу «Старый приятель», ставшую популярной уже после выпуска дебютного альбома «Не плачь!». Среди других их хитов «Московская любовь», «Новый день календаря», «Все, кого ты любила». Зарецкий также записывал сольные вещи (в 2016 году выпустил альбом «Круглый бильярдный стол»), сотрудничал со многими музыкантами. У Александра осталась жена Ксения и 9-летний сын Марк.

10 июня 2021 года должен был состояться концерт в честь 25-летия группы.