Лидер «Старого приятеля» Александр Зарецкий выпустил автобиографию в песнях

В символичное название «Круглый бильярдный стол» вложена идея о том, что вся жизнь – это колесо сансары, круговорот событий без начала и конца. При написании альбома Зарецкий ставил для себя задачу обозначить с помощью музыки психологические этапы жизни человека от рождения до старости, с их радостями, переживаниями, любовью, мудростью, но неизбежным страхом неизвестности в конце пути. Своеобразие материала в том, что вопреки тенденциям и трендам, диктуемым нам современным миром, он создан на базе традиционных форм музыкального песенного искусства середины прошлого века, которые отражали в свое время такие композиторы, как Давид Тухманов, Алексей Рыбников, Александра Пахмутова, Максим Дунаевский, а также стилей, несущих в себе элементы психоделического британского рока образца 60 - 70х годов. Большое внимание уделено звуковому ряду и краскам, которые соответствуют переживаниям личности на определенных этапах ее развития. Таким образом удалось собрать целый «музыкальный моно-спектакль», послушав который, каждый сможет спроецировать его на свой жизненный опыт. Заманчиво и то, что каждый трек альбома – это скрытая характеристика знаков зодиакального круга с их особенностями темперамента, что придает альбому не только философский, но и слегка мистический флер, - сообщается в пресс-релизе группы.

При написании пластинки Зарецкий также впервые выступил не только как автор-исполнитель, аранжировщик, но и саунд-продюсер. Подавляющее большинство песен альбома рождались непосредственно в домашней студии Александра с применением при записи различных технических уловок и манипуляций с инструментами, сродни тех, что придумывали в свое время The Beatles, Procol Harum, Pink Floyd и QUEEN в погоне за нужными звуками.

В процессе создания альбома было приглашено много профессиональных музыкантов, в числе которых и известные в Москве джазовики. А одну из песен Александр полностью доверил аранжировать саксофонисту оркестра им. Олега Лундстрема Денису Прушинскому. Все записи велись на лучших звукозаписывающий студия Москвы. Среди которых: Мосфильм, студия Игоря Матвеенко и другие. Альбом создан в сотрудничестве с саундпродюсером Василием Крачковским, с которым Александр Зарецкий работает на протяжении 20 лет. Именно с ним были созданы все легендарные хиты группы «Старый Приятель», в числе которых: «Московская Любовь», «Новый День Календаря», «Не плачь», сингл «Молодость», а также множество других записей.



Александр Зарецкий

Официальный релиз альбома на всех цифровых платформах обеспечивает музыкальное издательство PANCHER. Обложку альбома подготовил известный советский и российский художник и дизайнер Александр Коротич. На данный момент ведется работа над фильмом и мюзиклом по мотивам альбома.