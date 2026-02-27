Bruno Mars выпустил альбом «The Romantic»

В треклист альбома вошли девять песен, включая хит «I Just Might», возглавивший Billboard Hot 100.

Вместе с «The Romantic» музыкант опубликовал клип на песню «Risk It All». Он соответствует «романтичному» названию альбома: в «Risk It All» он женится на любимой девушке и счастливо с ней живет.

Марс сам выступил автором и продюсером всех песен. Также над «The Romantic» работали его постоянные соратники Филип Лоуренс и D’Mile. В плане настроения и звучания альбом больше похож на Silk Sonic – сайд-проект Марса, в котором также задействован Андерсон Пак. Это скорее расслабленный соул и R&B с некоторым влиянием латиноамериканской музыки. Зажигательных хитов в стиле «Uptown Funk» на «The Romantic» нет. Хотя «I Just Might» и «Something Serious» – довольно энергичные номера.

«The Romantic» — настоящий тактильный опыт, где кинематографичный блеск предыдущей работы уступает место интимной полутьме и искренней уязвимости классического ухаживания. Звучание «The Romantic» отточено до совершенства и представляет собой идеальный подарок для ценителей музыки. Здесь переплетаются пышный оркестровый соул, диско-нуар и живые духовые секции, превращая каждую из девяти композиций в завершённую сцену из воображаемого фильма о любви.



Bruno Mars

«The Romantic» — это первый сольный релиз артиста за почти 10 лет, а мы ведь действительно практически не ощущали его отсутствие. Даже если не брать выдающийся дуэт Silk Sonic с альбомом в 2021-м, то чуть ли не каждый год Бруно дропал по заметному хиту. Особенно удачными вышли два прошлых года, когда Марс взялся написать бэнгеры для Леди Гаги и Розэ.