Розэ из Blackpink и Бруно Марс дали рок-н-ролла в «Apt»

По словам Розэ, песня «Apt» вдохновлена одноименной корейской алкогольной игрой, в которую она играет дома с друзьями. Вот что еще сказала исполнительница:

«Однажды вечером я научила свою команду этой игре. Все были очарованы, особенно когда я начала скандировать. Мы поиграли, и я сказала, что из этого стоит сделать песню. После того, как к треку присоединился Бруно Марс, все стало историей».

Розэ также призналась, что возвращалась из студии напуганной. Она сомневалась, что это была хорошая идея – написать песню об алкогольной игре. Розэ даже попросила свою команду удалить трек из телефонов, но обнаружила, что команде ее песня очень понравилась.

Музыканты показали клип, где они предстали в рок-н-ролльных образах, пофлиртовали друг с другом и даже сыграли на барабанах.



Кадр из клипа

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«Apt» войдет в дебютный сольный альбом Розэ «Rosie», релиз которого состоится 6 декабря. Певица вложила в него «кровь и слезы» и сравнила работу с личным дневником. Розэ подчеркнула, что это будет не EP, а именно полноценная пластинка. Сейчас артистка работает с американским лейблом Atlantic, где как раз записывается Бруно Марс. В последнее время у Atlantic дела идут не лучшим образом, поэтому Розэ может сильно улучшить ситуацию.

Они также проводят много времени вместе. Всего за несколько часов до выхода «Apt» Розэ опубликовала в своих историях в Instagram видео, на котором они вместе посещают футбольный матч. Тем временем Марс рассказал на своей странице в Instagram уморительно дикую версию истории, в которой Розэ делала его «дерзким», обучая его играть в корейскую игру с выпивкой.

«Вскоре после этого она попыталась поцеловать меня, и я подумал: «Ого, Рози! Что это за часть игры?» Она сказала: «Я больше не играю с тобой в игры, малыш! Большая Рози, сражайся с этой БИДНЕССОЙ!» Потрясенный, я ответил: «Остановись, Рози, мне страшно!» Но в остальном это была супер-холодная ночь», — игриво написал он в подписи, на что Розэ ответила в комментариях: «Что не так с уууу».

Делясь новостями о своем первом сольном альбоме в начале этого месяца, Rosé написала:

«Я влила в этот альбом свою кровь и слезы. Не могу дождаться, когда вы послушаете этот мой маленький дневник… Надеюсь, с этим альбомом вы все почувствуете себя намного ближе ко мне. И да, это полноценный альбом».