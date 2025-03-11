Дуа Липа и Дженни Ким из Blackpink выпустили клип «Handlebars»

В слегка кислотном и словно психоделическом видео артистки поют и танцуют под лучами света в темноте.
Режиссерами «Handlebars» выступили участники творческого дуэта BRTHR. Ранее они работали с The Weeknd, Ланой Дель Рей и Трэвисом Скоттом.
Дженни Ким не впервые сотрудничает с Дуа Липой: в 2018-м у Липы и Blackpink вышла песня «Kiss and Make Up». Вот что Дженни рассказала в интервью Capital FM: «Работать с Дуа – всегда удовольствие. Я очень давно ее знаю, и на этот раз нам действительно удалось… Ладно, не знаю, сколько мне можно говорить, но работа с ней даже не ощущается как работа. Это больше похоже на тусовку с подругой». Песня «Handlebars» вошла в сольный альбом Дженни Ким «Ruby», релиз которого состоялся 7 марта. Это не единственный трек с пластинки, записанный при участии приглашенного артиста. В песне «ExtraL» можно услышать восходящую рэп-звезду Doechii, в «Love Hangover» – Доминика Файка, в «Damn Right» – Childish Gambino и Кали Учис.
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