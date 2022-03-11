Megan Thee Stallion и Дуа Липа помечтали о «Sweetest Pie»

Дуэтный трек «Sweetest Pie» сделан в стилистике поп-трэпа. Клип снял знаменитый режиссер Дейв Мейерс, поместивший артисток в сказочный мир а-ля «Аватара». Полуголвые артистки предстают в фантастических луках, танцуют тверк, призывно изгибаются и высовывают языки. Свалившиеся им на голову мужчины сначала хотят их сжечь, но каким-то чудом все погибают и мир вокруг покрывается пеплом. Но певицы продолжают танцевать...
«Самый сладкий пирог! Я так взволнована, что плачу сахарной глазурью из моих слезных каналов!!!!!!», - эмоционально высказалась Дуа Липа.
Комменты