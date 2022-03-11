Megan Thee Stallion и Дуа Липа помечтали о «Sweetest Pie»

Imanbek выпустил ремикс на песню Дуа Липы «Love Again» Казахстанский диджей Imanbek выпустил официальный ремикс одной из главных песен альбома «Future Nostalgia» Дуа Липы «Love Again» (слушать песню). Обладатель Grammy в этот раз сделал куда меньше изменений, чем в нашумевшем ремиксе «Roses» от SAINt JHN. Imanbek добавил своих фирменных басов и кашмирских синтов, полностью сохранив при этом структуру оригинала и знаменитый духовой семпл.







Ни Дуа Липа, ни Иманбек никак не прокомментировали в соцсетях новую работу.



Dua Lipa

Полина Гагарина призналась в любви к Dua Lipa Певица Полина Гагарина выпустила новую песню и клип «Вчера», невероятно похожую на хит Дуа Липа «Physical» (слушать песню). Авторами песни формально записаны Александр Жвакин, Александр Коновалов и Владимир Чиняев (Chinkong).







«Не хочу больше «страдать» – таким в начале лета был мой главный тезис и главное пожелание, когда мы с Chinkong и Loc-Dog собрались в студии, и задумались о новом треке. Так вышло, что песни в моем исполнении удивительным образом становятся пророческим сценарием к последующим событиям моей жизни. В какой-то момент я очень четко это поняла и решила, что всё, хватит. Трек «Вчера» стал для...

Дуа Липа выпустила клип Love Again и новую песню Британско-косовская певица Дуа Липа показала клип на песню Love Again и представила новый сингл «Can They Hear Us» (смотреть клип). Песня Love Again, построенная на семпле хита My Woman знаменитого американского певца Bing Crosby, вошла в альбом Future Nostalgia (2020). В клипе певица Дуа Липа предстает в ковбойской шляпе на лошади, - иногда это напоминает аттракцион с механическим быком, иногда это реальная лошадь, увешанная фонариками. Все действие происходит то ли на ферме Среднего Запада, то ли в цирке, - на что указывает клоунский макияж участников-ковбоев.







Одновременно выпущена абсолютно новая песня Can They...

Дуа Липа дополнила «Future Nostalgia» 6 песнями Дуа Липа представила обновленную версию своего альбома «Future Nostalgia The Moonlight Edition» сразу с 6 новыми треками, включая дуэты с Майли Сайрус, JID, J Balvin, Bad Bunny и Tainy (слушать альбом). Релиз «Future Nostalgia The Moonlight Edition» включает 13 треков из оригинального альбома и 6 новых.







«Мне кажется, с музыкальной точки зрения это был самый рискованный шаг, поскольку я даже не знаю, что это, — призналась Дуа Липа в интервью Зейну Лоу на Apple Music, рассуждая о песне «We're Good». — Это вроде как поп с капелькой трэп-бита. У песни есть интересный стиль босса-новы. Не знаю даже, как описать такую песню. Она просто есть. И ее содержание кажется мне реально интересным. Она...