Дуа Липа вернулась в 80-е с «Houdini»

Продюсерами трека выступили Кевин Паркер из Tame Impala и Дэнни Л. Харл. Действие ролика происходит в репетиционном зале с зеркалами, где Дуа танцует в одиночку и со своей хореографической командой.

«Этот трек представляет собой самые светлые и освобождающие части моего одиночества. Он очень ироничен и исследует идею о том, действительно ли кто-то стоит моего внимания или в конце концов я его брошу. Никогда не знаешь, куда что-то может тебя завести, в этом прелесть быть открытым ко всему, что жизнь предложит тебе на пути».



Dua Lipa

По звуку Дуа Липа возвращается к 80-м годам с размашистым диско, куда вплетены семплированные перегруженные гитары.

«Houdini» стал первым синглом с нового альбома Липы, над которым она, по слухам, работает с Кевином Паркером, которого называет «соавтором моей мечты». Дата релиза пока не названа. Пластинка станет третьей студийной работой 28-летней британской певицы: предыдущий альбом «Future Nostalgia» вышел в марте 2020 года.