Дуа Липа выпустила поп-психоделический альбом «Radical Optimism»

В третий студийный альбом певицы вошли 11 песен, включая вышедшие ранее синглы и клипы «Illusion», «Training Season» и «Houdini». Продюсерами музыкального материала стали Кевин Паркер из Tame Impala, Кэролайн Полачек (известная по работе с Чарли XCX), Тобиас Джессо-младший (сотрудничал с Адель, Гарри Стайлзом, Майли Сайрус) и Кэролайн Эйлин (соавтор нескольких хитов Липы).

«Я написала этот альбом, когда была одинокой, - признается певица. - Я всегда приходила в студию с какой-нибудь забавной историей, и все они вдохновляли меня на создание разных песен. Есть в нем раскованность и честность, которых у меня не было раньше».



Dua Lipa

Липа описывает свою новую студийную работу как «психоделический поп», отмечая, что в ней «есть музыкальные паузы и смесь разных звуков, и когда вы слушаете их с закрытыми глазами, то открывается очень интересный визуальный мир». Тем не менее в ближайшее время артистка планирует выложить на свой канал в YouTube новый клип и лирик-видео на все треки.