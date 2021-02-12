Дуа Липа дополнила «Future Nostalgia» 6 песнями

Релиз «Future Nostalgia The Moonlight Edition» включает 13 треков из оригинального альбома и 6 новых.

«Мне кажется, с музыкальной точки зрения это был самый рискованный шаг, поскольку я даже не знаю, что это, — призналась Дуа Липа в интервью Зейну Лоу на Apple Music, рассуждая о песне «We're Good». — Это вроде как поп с капелькой трэп-бита. У песни есть интересный стиль босса-новы. Не знаю даже, как описать такую песню. Она просто есть. И ее содержание кажется мне реально интересным. Она об этом дружеском расставании, которое хотел бы иметь каждый. Вроде как ты можешь быть расстроен, что я двигаюсь дальше, я могу быть расстроена, что ты двигаешься дальше, но мы в порядке. Понимаешь, о чем я?»



Dua Lipa

В целом, альбом «Future Nostalgia» полностью лишился цельности, новые треки слушаются в нем как вставные зубы. Если же не рассматривать альбом как единое целое, то Дуа Липа презентовала несколько ярких треков. В «We're Good» не хватает упругости бита, боп со скрипками почти под копирку слизан с «positions» Арианы Гранде. «Prisoner» с Майли Сайрус представлять не надо, это уже полноценный хит. «If It Ain't Me» и «That Kind of Woman» - яркие дэнс-бэнгеры, которые еще предстоит докручивать клипами.

Появление остальных треков вряд ли связано с творческими причинами, скорее певица готовится к выходу на латиноамериканский рынок.