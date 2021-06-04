Дуа Липа выпустила клип Love Again и новую песню

Песня Love Again, построенная на семпле хита My Woman знаменитого американского певца Bing Crosby, вошла в альбом Future Nostalgia (2020). В клипе певица Дуа Липа предстает в ковбойской шляпе на лошади, - иногда это напоминает аттракцион с механическим быком, иногда это реальная лошадь, увешанная фонариками. Все действие происходит то ли на ферме Среднего Запада, то ли в цирке, - на что указывает клоунский макияж участников-ковбоев.

Одновременно выпущена абсолютно новая песня Can They Hear Us, которая станет саундтреком к первому полноформатному фильму клипмейкера Набиля Элдеркина Gully. Песня включает в себя саксофонные и струнные секции, и была написана Липой вместе с Clarence Coffee Jr.

Саундтрек к фильму, выпущенный на лейбле Epic Records, вышел сегодня, в день начала кинопроката фильма (Gully будет доступен на стримингах с 8 июня). В него, помимо Дуа Липы, вошли треки от 21 Savage, 2 Chainz, Don Toliver, Miguel, Gary Clark Jr., Snoh Aalegra и др.



Dua Lipa