Эд Ширан показал красоты Индии в «Sapphire»

Помимо вокала и гитары Эда, в записи песни использована сложная южноазиатская перкуссия, а также бэк-вокал и ситар легендарного индийского артиста Ариджита Сингха.

««Sapphire была первой песней, которую я закончил для «Play», и которая дала мне понять, куда направляется альбом, - говорит Ширан. - Вот почему я закончил процесс записи в Гоа в окружении лучших музыкантов Индии. Это был невероятный творческий процесс. Я снял музыкальное видео с режиссером Лиамом Петиком и оператором Ником Миннсом во время моего тура по Индии в начале этого года, мы хотели продемонстрировать красоту и широту страны и ее культуру».

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!





Ed Sheeran

Ролик снят на камеру, но в стиле селфи-видео. Он начинается с того, что Ширан исполняет песню на крыше на рассвете, а затем отправляют зрителей в путешествие по различным оживленным местам, включая пляжи, берега рек и оживленные рынки, а заканчивается его день на той же крыше. Сингх появляется в эпизодической роли в клипе, где также снялся известный индийский актер Шах Рукх Кхан.