Эд Ширан: Посмертный альбом «Eject» есть в моем завещании!

В беседе Эд рассказывает об источниках вдохновения, глобальном звучании и соавторах пластинки — первой из его новой серии из пяти альбомов. Он также говорит о своем «тяжелом годе», о своей поддержке молодых артистов вместо соперничества, об отказе от наград, о воссоединении своей школьной группы, о своей любви к таким артистам, как Westlife и Джеймс Блант, и о том, как он включил в свое завещание выпустить посмертный альбом.



Ed Sheeran

Эд Ширан размышляет о своем «тяжелом годе» с Apple Music

Зейн Лоу: Ты счастлив, чувак. Когда я говорил с тобой в Нью-Йорке, ты искал этого, но ты был в этом, ты был честен, и это был отличный разговор. Мне очень понравился тот день с тобой, но я видел, что ты всё ещё пытался понять, как пройти через это, чтобы день был диким и открытым.

Эд Ширан: То есть, это был тяжёлый год. Это был тяжёлый год, но, думаю, я как бы размышляю обо всём этом сейчас, потому что у меня есть друзья, у которых сейчас тяжёлые годы, и я думаю, что это просто происходит со всеми нами, всё это подкрадывается, и большая часть начинает происходить одновременно. Все эти важные события в жизни начинают происходить вместе. Думаю, я много размышлял в тот период времени, и я очень счастлив там, где я действительно, действительно обосновался и действительно счастлив сейчас, и у меня хороший ритм с концертами. Я дома с понедельника по пятницу, играю в субботу, воскресенье, дома с понедельника по пятницу, и я могу заниматься творчеством, но также быть дома, и это здорово.

Зейн Лоу: Когда ты начал проходить через это?

Эд Ширан: Это определённо был весь 23-й. Наверное, лето 2024-го. В прошлом году. Думаю, я вошёл в ритм гастролей, который позволял мне делать перерывы. Я играл всего один концерт в неделю, потому что 2024-й был годом выступлений в местах, где мы никогда не выступали. Например, в Хорватии, Сербии или на Кипре. Это было не самое лучшее финансовое решение, но я, по сути, сказал себе: «Давайте просто сыграем там, где я ещё не играл». И, думаю, поскольку это был всего один концерт в неделю, у меня было шесть дней дома между концертами.

Эд Ширан о работе с молодыми артистами и о том, как это повлияло на его взгляды на раннюю карьеру

Зейн Лоу: Как человек, который так долго был на вершине, в какой-то момент, и ты даже упоминаешь об этом в первой песне «Opening», где говоришь: «Я вижу замену ниже себя и чувствую, что, ну ладно, я достиг всего, чего хотел, но во мне горит огонь, но вот кто-то подходит и у него в руках ведро чертовой воды, чувак, и он собирается разжечь свой собственный пожар». Как ты к этому относишься? Если Бенни выберется из этой ситуации и станет взрослым, он вернётся к музыке по-своему. Вы с нами?

Эд Ширан: Да, конечно. Я имею в виду, я просто беру их с собой в тур. Любой артист, который приходит… И с тех пор, как я начал, каждый год появляется новый автор-исполнитель, и это всегда… Я даже разговаривал с ними. Некоторых, которые даже стилистически не похожи на меня, называют новыми Эдами Шираном. Это, конечно, раздражает артиста, который совершенно отличается от меня.

Зейн Лоу: Кстати, именно этого люди и не замечают. Они думают, что это оскорбляет тебя. Это действительно оскорбительно для нового артиста, который приходит.

Эд Ширан: О, меня это точно не оскорбляет. Наверное, когда артистов это оскорбляет, возможно, это немного оскорбляет меня.

Зейн Лоу: Это почти как «к чёрту». Ты думаешь: «Подожди. К чёрту тебя».

Эд Ширан: Но я обнаружил, что каждый год появляется артист, и я думаю, что рано, рано, первым был Шон Мендес, ему было 15, и у него была целая фан-база подростков, и я думаю, я мог бы либо вести себя странно по этому поводу, либо мы могли бы стать действительно хорошими друзьями и быть друг для друга рупорами, которыми мы были в последние... Кажется, я познакомился с ним в 2013 году.

Зейн Лоу: 10 лет назад.

Эд Ширан: Да, 12. Я хочу болеть за всех своих современников, и очень легко болеть за своих, если ты с ними приятель. [Льюис] Капальди - еще один. Он мой очень близкий друг.

Зейн Лоу: Это было прекрасно, чувак, то, что произошло в Гластонбери. Новые песни такие крутые, и я имею в виду просто...

Эд Ширан: У нас был вечер, на самом деле за две недели до этого. Он пришёл на финальный матч Премьер-лиги с «Ипсвичем», и мы провели вместе два или три дня без перерыва, и он играл всё... Музыка, которая сейчас играет, феноменальна. Но он мне очень нравится. Он мне очень нравится. Но на днях я осознал, что через год или полтора он бы точно так же много времени провёл в игре, чем вне её. И да, я думаю, это действительно повлияло на меня. У меня были люди, которых я любил и которым доверял, которые были в моей жизни на протяжении 20 лет моей жизни, и которые вдруг стали странными. И только сейчас я вспоминаю это, когда мне было за 30, и у меня были дети, люди за 40 лет тянули меня, подростка, просили денег и одолжений и бла-бла-бла, пока я пытался с этим справиться. И тогда ты вроде как считаешь себя равным, но сейчас я оглядываюсь назад, я тусуюсь с артистами-подростками, которые только начинали свой путь, и это молодо. Это действительно молодо.

Зейн Лоу: Chance the Rapper как-то сказал мне: «Чувак, когда я начинал, я был почти ребёнком-звездой, но я никогда не рассматривал это через призму позднего подросткового возраста». Да.

Эд Ширан: И это странно оглядываться назад, на то, как люди старше меня теперь относились ко мне. И я думаю, в то время я просто лавировал между славой и людьми, которые странно ко мне относились, желали того и желали этого, продавали истории или пытались вымогать у меня деньги или делали все эти разные вещи или даже судебные иски. И да, это только сейчас приходит осознание. Я бы никогда, черт возьми, этого не сделал. Даже если бы у меня не было успеха, я бы никогда не сделал этого с подростком.

Эд Ширан о «Opening», первом треке со своего нового альбома «Play»

Этой песни не было, когда альбом был закончен. Думаю, я послушал альбом, и я подумал, что на самом деле довольно резко переходить от «Subtract» сразу к «Sapphire», как это было. И когда мы переслушали запись, я подумал: «Думаю, ему нужно…» Я описал это как акустический «Sicko Mode» с переключением ритма в середине, и это было именно так. Я подумал: начни акустическую версию, как будто это «Subtract», а потом переключись на «Play».

Эд Ширан о мировых влияниях на «Play».

Зейн Лоу: Мне нравится, как начинается альбом. Он определённо для меня, он задаёт тон, а затем мы оказываемся по всему миру. В буквальном смысле, ощущение такое, будто ты не только играл на стадионах и ездил по разным местам, но и просто выбрал место и сказал: «Знаешь что, если я буду здесь три дня, дай мне съездить и познакомиться с людьми».

Эд Ширан: Да. Ну, и ещё в том туре по Индии было здорово то, что мы поехали туда только ради съёмок клипа. Я подумал, что нам нужно объехать всю Индию. Мы будем снимать понемногу во всём, так что это было как-то…

Зейн Лоу: Каковы ваши впечатления? Что вам понравилось?

Эд Ширан: Мне понравилось, что каждые сто миль менялась культура, язык, еда, мода, ритмы. Куда бы мы ни пошли, везде было что-то более интересное. Кроме того, как вы знаете, там есть таланты, которые существуют уже десятилетиями, о которых вы даже не подозреваете. И я думаю, это просто кладезь открытий, фильмов, и когда кто-то говорит: «О, посмотрите этот фильм». И вы смотрите…

Эд Ширан об игнорировании «Грэмми» и о признании в индустрии, которое он ценит.

Зейн Лоу: Знаешь, что ещё очень интересно для меня, и я думаю, стоит это упомянуть. Не то чтобы мы слишком много внимания уделяли этому, ведь вручение наград – это то, что нужно, но меня поражает, что ты до сих пор не удостоился этой чести получить «Грэмми» в той степени, в которой, как я ожидал, ты бы её получил.

Эд Ширан: Это были бы «Divide» и «Shape of You», но их просто не было. То же самое случилось с Эйбелом [The Weeknd] с «Blinding Lights», а затем с «After Hours», и они просто исключили их из основных категорий. И я думаю, то же самое произошло с «Perfect». Просто исключили «Perfect» из основных категорий. И я думаю, если бы это должно было быть, это было бы тогда, и поскольку этого не произошло, я как бы смирился с этим.

Зейн Лоу: Что ты можешь из этого вынести? Потому что ты прав, нельзя зацикливаться на этом.

Эд Ширан: Кстати, это такая поп-звездная штука, говорить о наградах как...

Зейн Лоу: Но это не так, потому что люди смотрят церемонии награждения, и твои фанаты хотят, чтобы ты победил. И люди, такие как я, которые видели ваш колоссальный успех, не понимают, почему это не заслуживает какого-то почёта, ведь люди высказались.

Эд Ширан: Потому что музыкальная индустрия — это огромная школьная площадка, где есть крутые ребята и некрутые, а я всегда был по другую сторону. Я всегда был некрутым, и последние 10 лет своей карьеры я получал награды, но их придумывали прямо на концерте, потому что я ничего не выигрывал, и они говорили: «Ну, мы должны ему что-то дать, так что мы просто дадим ему это». Честно, честно.

Зейн Лоу: Но артисты этого не слушают. Посмотрите, с кем вы работаете. Посмотрите, какие люди приходят. Эминем не приходит. Ему это не нужно. Но он пришёл ради вас и продолжает приходить ради вас. Он пришёл на ваше шоу. Это одна из вещей, которые, я думаю, когда все сказано и сделано, в те редкие моменты, когда это может прийти вам в голову, что вы из этого выносите? Чему вы можете научиться из этого? Как это укрепляет вашу решимость?

Эд Ширан: Потому что каждый артист, которым я восхищаюсь, любит меня, и мы ладим. Не просто как артисты, а как друзья. Я могу сидеть в студии с Дэйвом и читать рэп с ним один за другим. Я могу сидеть в студии с Эминемом. Я могу сидеть в студии с Гиггзом. С любым артистом, которого я люблю, мы встречаемся на уровне дружбы и на уровне артиста, и я не думаю, что кто-то принимает во внимание статуи, статистику и бла-бла-бла. Это как человеческое взаимодействие и встреча талантов, я думаю. Много утешения можно найти просто в людях, с которыми я общаюсь, общаюсь со мной. И я думаю, что это все, что тебе действительно нужно как артисту, а все остальное — шум. Конечно, очень приятно иметь что-то, но я думаю, что такой опыт, как выступление на сцене с Эминемом, значит для меня больше, чем большинство достижений за мою карьеру.

Эд Ширан о песнях с альбома «Play», которые, по его мнению, окажут долгосрочное влияние.

Зейн Лоу: Мы немного поговорили о таких песнях, как «Perfect» и «Thinking Out Loud», и об этих серьёзных авторских правах. Я думаю, что когда всё будет сказано и сделано, когда тебе стукнет 99, и ты покинешь этот бренный мир и перейдёшь в следующую фазу жизни, какую песню будут крутить в новостях? Вы говорили: «Ну, это будет та или та». Какая песня на этом альбоме, если таковая имеется, (а я уверен, что она есть), по вашему мнению, соответствует этому уровню написания для вас на этом новом альбоме? Это «Slowly»? Это «The Vow»? Есть ли песня, о которой вы...

Эд Ширан: Это странно. Потому что я бы сказал, что в этом разговоре это может быть песня вроде «The Vow», но, если говорить о том, что крутят в новостях после моей смерти, то, думаю, это «Sapphire» или что-то вроде «Azizam». Я думаю, скорее «Sapphire», и, думаю, из-за того чувства, которое я испытываю, встречаясь с людьми из индийской диаспоры в Великобритании, Америке или Канаде, или даже когда я снимаю это видео в Индии, и люди спрашивают: «Вы знаете, что это такое и что это значит?» И я думаю, что это слияние двух… я не осознавал этого, когда снимал его, но оно кажется невероятно важным, и мне нравится, как это было воспринято. А когда я был в Индии, они были очень похожи на Ариджита [Сингха], их версию меня для Великобритании с точки зрения любовных песен, авторства, вокала, бла-бла-бла. Так что я думаю, что встреча миров была... Это было почти неизбежно, но я думаю, что это сделало песню такой, какая она есть. Так что я думаю, для меня это определенно самая важная песня на альбоме, и я думаю, что она выдержит испытание временем с точки зрения слияния западной поп-культуры с индийской в ​​уважительной манере, я думаю.

Эд Ширан о повторном выступлении с его школьной группой

Эд Ширан: Так что я снова собрал свою школьную группу. Я был в группе, когда мне было...

Зейн Лоу: Разве ты не выводил их на сцену?

Эд Ширан: Да, но все это случилось... Мы были в группе, когда мне было 12.

Зейн Лоу: Как она называлась?

Эд Ширан: Rusty. Это были я и мой друг Фред, мы были в восьмом классе. Нам было по 12. А потом Роули, его младший брат, который был в седьмом классе. И в моем представлении мы были вместе 40 лет, и мы дали столько концертов. Мы, наверное, сделали около пяти концертов. И мы расстались, потому что они ушли в другую группу, а я хотел стать певцом и автором песен, как Дэмиен Райс. Но Фред и Роули всегда оставались моими лучшими друзьями. Фред много лет ездил со мной на гастроли и всё такое. А потом, на свадьбе моего друга Дага, Даг сказал: «Соберите группу снова. Двадцатая годовщина».

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Зейн Лоу: Я хочу Rusty.

Эд Ширан: И мы снова собрались. Мы отыграли этот убойный сет полтора часа.

Зейн Лоу: Оригиналы?

Эд Ширан: Нет, нет, нет. «I Want It That Way», «I Believe in a Thing Called Love», «Mr. Brightside», «C'est la vie» группы Bewitched. То есть, мы были просто раздавлены. Мы ещё исполнили «Teenage Dirtbag», и я подумал: «Я вроде как знаю Брендана. Наверное, мог бы спросить его, можно ли нам сыграть это на концертах». Теперь мы стали старше и можем по-настоящему воплотить в жизнь свои подростковые мечты.

Зейн Лоу: Ты сейчас на чёртовой детской площадке, приятель, делаешь всё, что хочешь. Ты как Вилли Вонка гребаной поп-музыки. Это потрясающе.

Эд Ширан: Но вот почему я так люблю гастроли, потому что мы можем делать такое дерьмо. И они очень компетентные музыканты, Фред и Роули, но они оба занимаются совершенно разными вещами. Они не в музыке. И вот теперь я вижу, как они возвращаются в это творческое пространство, и Роули теперь играет на барабанах каждый день, а Фред... Это действительно здорово — проводить время с друзьями и делиться с ними. И, думаю, Брендану тоже очень понравилось это ощущение. В субботу мы выступили в Амстердаме на свадьбе другого друга, и это было снова здорово.

Эд Ширан о своих отношениях с музыкантами, которые оказали на него влияние.

Эд Ширан: Жизнь слишком коротка, чтобы не сказать Джеймсу Бланту, что он для меня значит. У меня хорошие отношения с Джеймсом, наверное, лет 12-13, но я никогда не говорил: «Вот как ты был важен для меня». То же самое и с Westlife. То есть, Westlife знали, что я их поклонник, но, думаю, сейчас появилось целое поколение артистов, которые... Льюис, кажется, был где-то посередине. Льюис говорил, что у него есть видео на YouTube, где он поёт «A-Team» и «You Need Me, I Don't Need You» и тому подобное. Но есть поколение чуть младше него, как Майлз Смит, которому было девять или десять лет, когда вышел фильм «Команда А», и ему на день рождения подарили педаль лупа и акустическую гитару. Сейчас он гастролирует со мной, и по какой-то причине он всегда говорит мне о своих чувствах, и мне очень хочется сделать то же самое. Я вывел его на сцену, и мы вместе спели «Поцелуй меня», и он рассказал мне всю историю о том, как ему на день рождения подарили педаль лупа, и как он разучил эти песни, и «Плюс» был так важен для него, и как эти моменты для него особенные.

Зейн Лоу: Какой эмоционально умный молодой человек.

Эд Ширан: Ну, и ещё он очень, очень уверен в себе. Он, чёрт возьми, тоже крутой фактор.

Зейн Лоу: Но поделиться этим, захотеть разделить момент с кем-то и не просто ждать подходящего момента, а думать: нет, подходящего момента не существует.

Эд Ширан: Или даже просто отодвинуть это на задний план. И мне кажется, что мне всё больше и больше хочется сделать это для... То есть, каждый раз, когда мне нравится песня нового артиста, я пишу ему в личку... Например, я услышал песню Скай Ньюман «Family Matters» и просто сказал: «К чёрту». Написал ей, узнал её поближе, познакомился, пообщался с ней на одной сцене, и вдруг между вами возникла связь. Именно это я и говорил о поддержке нового поколения, но я нахожу, что со старшим поколением, мне кажется, такие люди, как Westlife и Стив Мак, которые написали песни Westlife, заслуживают своих цветов сейчас. Не говорите им, когда их нет. Скажите им сейчас. Эти песни чертовски крутые, и они много значат для людей.

Эд Ширан о том, как пришлось отказаться от планов с The Rolling Stones

Я был седым. Тогда я тоже курил. А теперь, когда я смотрю на это, я действительно забочусь о своём голосе. А тогда я курил, пил, не спал всю ночь, проводил в студии по 12 часов в день, потом отыгрывал трёхчасовое шоу и снова шёл и делал это. Помню, что было забавно в этой серии концертов. У нас было три концерта в Hollywood Bowl, на которых я просто выходил, выходил, выходил, выходил. А потом я выступал на разогреве у The Stones, и помню, как Кит Ричардс сказал: «Эй, чувак, мы потом пойдём выпьем». А я такой... Я такой: «Я, блядь, физически не могу, чувак. Мне спать пора». Оглядываясь назад, я думаю: он просто думает, что я не могу тусоваться, хотя я мог бы тусоваться.

Эд Ширан о своих планах на посмертный альбом «Eject».

Зейн Лоу: Знаешь, последний из пяти — «Stop»?

Эд Ширан: Ну нет, на самом деле сначала «Stop», а потом «Eject». «Eject» — это альбом в завещании.

Зейн Лоу: Это так забавно, образ меня для меня, но...

Эд Ширан: На ​​самом деле это в моем завещании. На самом деле это в моем завещании, и Черри выбирает для него треки. Это полностью похоже на то, как если бы я умер завтра.

Зейн Лоу: Что? Я не понимаю. Что вы имеете в виду, говоря, что это в вашем завещании?

Эд Ширан: Мое завещание - записать пластинку из всех песен, написанных мной в 18 лет, чтобы, когда я умру.

Зейн Лоу: Назвать ее «Eject».

Эд Ширан: Выбрать 10 лучших. И это как представить, если бы Пол Маккартни умер, и там были бы ранние записи Битлз 16 лет, а затем вплоть до этого 10 лучших за всю его карьеру. Многим это не понравится, но найдется много моих поклонников, которым это было бы очень интересно.

Зейн Лоу: И это выходит только…

Эд Ширан: После моей смерти. Знаете, как выходят посмертные альбомы, но они как бы незапланированные. Я хочу составить план…

Зейн Лоу: Ты хочешь, чтобы наследники позаботились об этом и сделали всё как положено?

Эд Ширан: Да.

Зейн Лоу: И это называется «Изгнание»?

Эд Ширан: И я буду говорить с Черри всю свою жизнь: «Мне очень нравится этот. Мне очень нравится этот. Мне очень нравится этот».

Зейн Лоу: На самом деле, это очень круто, чувак. Но что касается того, что ты собираешься жить на этой земле ещё долго…

Эд Ширан: Да, но кто знает. Кто знает.

Зейн Лоу: Кто знает.

Эд Ширан: И я не хочу, чтобы кто-то просто взял и набрался всего и выпустил. Я хочу, чтобы всё было спланировано.

Эд Ширан о своих планах на «Stop», последний из его новой серии из пяти альбомов

Зейн Лоу: До этого момента «Stop» — довольно ограниченный альбом на бумаге. Что для тебя «Stop»? Как человек, который планирует, и я знаю Эда сегодня, 34-летний Эд живёт настоящим, ценит жизнь и благодарен там, где это необходимо и желательно. Но я знаю, ты думаешь. Ты делаешь альбомы по главам и группами. Так что же такое «Stop»?

Эд Ширан: Думаю, мне понадобится много времени, чтобы его создать. «Rewind» — название само за себя говорит. «Pause» — не знаю, но если я сделаю перерыв, возможно, это будет неплохой вариант. «Fast Forward» может быть чем угодно, черт возьми, безумным и футуристичным. Stop, мне кажется, должен быть чем-то вроде того, как Jay-Z сделал «The Black Album», как будто это твой… Я не говорю, что это будет мой последний альбом. Думаю, я, вероятно, продолжу писать музыку оттуда, но, думаю, её нужно делать с той же тщательностью и вниманием. Мне нравится «The Black Album», потому что он такой: «Это моё последнее, что я даю миру».

Зейн Лоу: Что такого в смертности и искусстве? Я говорил об этом с несколькими людьми, и я не имею в виду жизнь или смерть, я имею в виду саму идею «Stop». И да, это не обязательно конец вашему творчеству, но как только что сделал Childish Gambino. Он только что завершил Childish Gambino и продолжит заниматься музыкой. Что такое...

Эд Ширан: А Абель завершил карьеру The Weeknd.

Зейн Лоу: Верно. Так в чём же суть идеи о том, чтобы ограничить что-то, что привлекательно для творческих людей?

Эд Ширан: Думаю, это фантазия о возвращении к нормальной жизни. Но дело в том, что, будучи творческими людьми, мы всегда жили творческой жизнью. Дональд Гловер всегда был творческим. Абель всегда был творческим. Jay-Z всегда был творческим. Поэтому, когда ты останавливаешься, отступаешь и думаешь: «Ладно. Я просто буду жить нормальной жизнью», тебя неизбежно тянет обратно к творчеству, потому что это единственное, что ты умеешь делать. Но я все время фантазирую о том, как исчезну и перееду... Например, Дэмиен Райс живет в какой-то глуши, где людям не нравится, и я поехал туда потусоваться с ним, и когда я там, я такой...

Зейн Лоу: Хорошая жизнь?

Эд Ширан: Да. И когда я там, я думаю: «Я бы мог это сделать. Я бы мог это сделать». Но есть и множество других факторов, ведь здесь живут бабушки и дедушки детей. Я говорю, что это просто фантазия. Время от времени, когда я измотан, мне хочется всё бросить и уехать. Но мне нравится, как Спрингстин это сделал. Спрингстин как бы сделал шаг назад, пока его дети учились в школе, университете, наверное, а теперь он снова в строю и гастролирует. Наверное, он выступал на определённых концертах. Но, думаю, если бы я собирался исполнить «Pause» или «Stop», то на это была бы веская причина.