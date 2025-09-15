Винс Нил перенес инсульт и заново учился ходить

Motley Crue отложили свое выступление в Лас-Вегасе в марте, чтобы 64-летний певец мог пройти «медицинскую процедуру», а исполнитель хита Girls Girls Girls теперь признался, что серьезно заболел на следующий день после Рождества в прошлом году.



Винс Нил

В интервью журналу Last Vegas Review-Journal он рассказал:

«У меня случился инсульт. Вся левая сторона тела отключилась».

Винс рассказал, что лег спать в рождественскую ночь, чувствуя себя хорошо, но его «проблемы со здоровьем» начались во сне, и ему потребовались месяцы физиотерапии, чтобы снова встать на ноги.

«Мне пришлось заново учиться ходить, и это было тяжело. Врачи сказали, что я не смогу снова выйти на сцену. Я сказал: „Нет, нет, я сделаю это. Посмотрим и увидишь“. ... Mötley отменили первую часть (резиденции), чтобы я мог поправиться. Меня раньше носили меня в туалет на руках, потому что сам ходить не мог, а потом оказался в инвалидной коляске. Потом я перешел на ходунки, а потом и на трость. Теперь мне ничего не нужно. Но это как постоянная работа — вернуться туда, где тебе снова хорошо. Требуется время, чтобы мозг начал двигать ногами, чтобы они делали то, что ему нужно. Ты пытаешься ходить, но у тебя ничего не получается».

Голос рокера не пострадал, и теперь он чувствует себя уверенно, возвращаясь на сцену.

Выступая до того, как группа начала серию концертов в Лас-Вегасе 12 сентября, он сказал:

«Было тяжело, но я вернулся, я на 90–95 процентов от того, каким был раньше, и это будет здорово».

Винс заинтриговал, что сет-лист концертов будет «обширным, с несколькими сложными композициями, но это будут песни, которые хотят услышать фанаты».

Он добавил: «Это проведёт вас по всей жизни Mötley Crüe. Я постараюсь сделать всё, что смогу».