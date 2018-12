Стала известна дата выхода фильма о Mötley Crüe

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter. Фоули скончался после долгой борьбы с раком. Ким Фоули записал более тридцати собственных альбомов. В числе музыкантов, исполнявших его песни, были The Byrds, The Beach Boys, Soft Machine, Кэт Стивенс, Them. В качестве продюсера...