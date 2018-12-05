Стала известна дата выхода фильма о Mötley Crüe

Вокалист Mötley Crüe Винс, сообщил в твиттере, что фильм выйдет 22 марта 2019 года.



Mötley Crüe

Работа над фильмом идет в 2006 года. Вокалиста Нила Винса сыграет Даниэль Уэббер, басиста Никки Сикса — Дуглас Купер, гитариста Мика Марса — Иван Реон, барабанщика Томми Ли — рэпер Machine Gun Kelly.

Ранее Винс говорил, что будет странно смотреть на то, как актер играет его в фильме.

Режиссером фильма выступил Джефф Треймейн, а продюсерами фильма стали Джули и Рик Йорны, которые отвечали за продюcирование сериала «Винил».