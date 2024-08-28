Гитарист Mötley Crüe призвал брать собак из приютов

Новый альбом увидит свет 4 октября и будет состоять из трёх композиций: «Dogs of War», «Fight For...

Новый альбом увидит свет 4 октября и будет состоять из трёх композиций: «Dogs of War», «Fight For...

Музыканты назвали проект «музеем с самой дурной славой». Mötley Crüe

Музыканты назвали проект «музеем с самой дурной славой». Mötley Crüe

Mötley Crüe решили вернуться к живым концертам, о чем торжественно объявили на Ютьюбе.