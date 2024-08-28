Гитарист Mötley Crüe призвал брать собак из приютов

Чурро был найден при смерти в коробке в пустыне Сан-Бернардино.
«Если бы он был там еще несколько часов, он бы не выжил, — говорит Джон. - Даже думать об этом душераздирающе. Нам пришлось завести Чурро — не было никаких «если», «и» или «но». Нам повезло усыновить его, и он просто лучший… Мы буквально никуда не можем пойти без него — он всегда с нами. Он просто часть семьи».
История Чурро подчеркивает тот факт, что практически любую породу собак можно найти в приюте или через группу спасения конкретной породы,
«Когда мы в туре, это действительно очень весело. У певца Винса Нила есть собаки, у барабанщика Томми Ли и жены Бриттани Фурлан есть собаки, а теперь мы берем с собой Чурро, — говорит он. - Это как бесконечная вечеринка после шоу. Говоря о крушении гостиничных номеров, эти собаки — те, кто это делает».
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