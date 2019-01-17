60-летний басист Motley Crue готовится стать отцом

У 60-летнего музыканта уже есть четверо детей от предыдущих браков. Троих старших детей ему подарила первая жена Брэнди Брандт; еще одна дочь появилась на свет во время брака с актирсой Донной д’Эррико.



Никки Сикс с женой Кортни

«Мы на седьмом небе от счастья», — цитирует RockFM Кортни. — «Никки будет самым удивительным отцом в мире. Он уже такой! Все трое старших детей росли, живя у Никки. Он каждое утро возил их в школу, помогал с домашними заданиями, ежедневно собирал обеды с собой и продолжает делать это сейчас для моей падчерицы Фрэнки. Глядя на его загруженный график, я всегда удивлялась, как ему все это удается. Я бы хотела, чтобы у нас была девочка»..

Никки женился на Кортни в марте 2014 года после 4 лет отношений.