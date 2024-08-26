Mötley Crüe выпустил кавер на Beastie Boys в преддверии нового альбома

Новый альбом увидит свет 4 октября и будет состоять из трёх композиций: «Dogs of War», «Fight For Your Right», выпущенных ранее, и заглавного трека «Cancelled». Участники группы также сообщили, что не планируют останавливаться на достигнутом и продолжат создавать новую музыку.
«Было действительно круто собраться в студии и поработать вместе над несколькими треками. То, что начиналось как пара идей для демо, превратилось в этот EP, спродюсированный Бобом Роком. Мы с нетерпением ждём возможности снова вернуться в студию и написать ещё больше новой музыки».
Напомним, что альбом «Cancelled» станет первым релизом группы Mötley Crüe за последние шесть лет. В 2008 году Motley Crüe выпустили свой последний студийный альбом «Saints Of Los Angeles», а в 2009 году — сборник «Greatest Hits». В 2018 году группа презентовала четыре новых песни для фильма «Грязь» («The Dirt»): «The Dirt (1981) (Feat. Machine Gun Kelly)», «Ride With The Devil», «Crash And Burn» и «Like A Virgin».
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