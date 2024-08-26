Mötley Crüe выпустил кавер на Beastie Boys в преддверии нового альбома

Музыканты назвали проект «музеем с самой дурной славой». Mötley Crüe

Музыканты назвали проект «музеем с самой дурной славой». Mötley Crüe

В 2014 году глэм-рокеры подписали контракт о прекращении живых выступлений, а сейчас так же громко...

В 2014 году глэм-рокеры подписали контракт о прекращении живых выступлений, а сейчас так же громко...

Mötley Crüe решили вернуться к живым концертам, о чем торжественно объявили на Ютьюбе.

Mötley Crüe решили вернуться к живым концертам, о чем торжественно объявили на Ютьюбе.

«Их музыка сделала их знаменитыми. Их жизнь принесла им дурную славу», — говорится в тизере фильма...

«Их музыка сделала их знаменитыми. Их жизнь принесла им дурную славу», — говорится в тизере фильма...

Netflix выпустил первый тизер фильма-байопика о рок-группе Motley Crue«The Dirt», снятого по...

Netflix выпустил первый тизер фильма-байопика о рок-группе Motley Crue«The Dirt», снятого по...

Барабанщик Motley Crue Томми Ли женился в день святого Валентина. Для музыканта это уже четвертый...