Mötley Crüe выпустил кавер на Beastie Boys в преддверии нового альбома

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Группа Mötley Crüe анонсировала выход нового альбома «Cancelled». Подогревая интерес поклонников к будущему релизу, коллектив презентовал кавер на песню «Fight for Your Right» группы Beastie Boys, который они неоднократно исполняли на своих концертах (слушать песню).

Новый альбом увидит свет 4 октября и будет состоять из трёх композиций: «Dogs of War», «Fight For Your Right», выпущенных ранее, и заглавного трека «Cancelled». Участники группы также сообщили, что не планируют останавливаться на достигнутом и продолжат создавать новую музыку.

Mötley Crüe
Mötley Crüe

«Было действительно круто собраться в студии и поработать вместе над несколькими треками. То, что начиналось как пара идей для демо, превратилось в этот EP, спродюсированный Бобом Роком. Мы с нетерпением ждём возможности снова вернуться в студию и написать ещё больше новой музыки».

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Напомним, что альбом «Cancelled» станет первым релизом группы Mötley Crüe за последние шесть лет. В 2008 году Motley Crüe выпустили свой последний студийный альбом «Saints Of Los Angeles», а в 2009 году — сборник «Greatest Hits». В 2018 году группа презентовала четыре новых песни для фильма «Грязь» («The Dirt»): «The Dirt (1981) (Feat. Machine Gun Kelly)», «Ride With The Devil», «Crash And Burn» и «Like A Virgin».

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