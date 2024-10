Музыкантов Mötley Crüe выбросили из мусоровоза перед концертом

Mötley Crüe произвели фурор на своем первом клубном концерте «Höllywood Takeöver».

Как запечатлено в видео, размещенном на канале группы на YouTube, мусоровоз подъехал к клубу на Сансет-Стрип и выгрузил кучу мусорных мешков, матрас и участников Mötley Crüe. Томми Ли получил больше всего удовольствия от трюка, выкатившись на тротуар с мусорными мешками, в то время как остальные участники группы были немного осторожнее, когда выпрыгивали из кузова грузовика.

Эта веселая сценка была отсылкой к ранним дням Mötley Crüe, когда молодая группа пыталась сделать себе имя, играя на площадках вроде Troubadour. Как показано в печально известной биографии The Dirt, их условия жизни были далеки от санитарных в те годы становления, отсюда и идея с мусоровозом.

Mötley Crüe

После своего знаменательного появления Crüe продолжили баловать поклонников интимным сетом из 16 песен, которые охватывали всю карьеру группы. В сет-лист вошли основные треки из ранних альбомов, такие как Too Fast for Love («Live Wire», «On with the Show» и «Too Fast for Love») и Shout at the Devil («Looks That Kill» и «Shout at the Devil»), а также три больших хита от Dr. Feelgood («Dr. Feelgood», «Kickstart My Heart» и «Same Ol' Situation»).

Mötley Crüe также показали две песни из своего нового мини-альбома Cancelled, включая оригинальную «Dogs of War» и кавер-версию песни Beastie Boys «Fight for Your Right».