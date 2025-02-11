Самолет Винса Нила из Mötley Crüe попал в смертельную аварию

Сообщается, что инцидент произошел в 14:45 10 февраля, когда самолет Bombardier Learjet 35A, прибывший из Остина, штат Техас, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в муниципальном аэропорту Скоттсдейла и врезался в бизнес-джет Gulfstream G-200, припаркованный неподалеку на частной территории. Сообщается, что один человек погиб в результате крушения, еще четверо получили ранения.

На пресс-конференции капитан пожарной охраны Скоттсдейла Дэйв Фолио объяснил инцидент неисправностью шасси.

Директор по операциям компании Jet Pros Гас Тулатос, который управляет самолетом Gulfstream, выступил с заявлением, в котором отметил, что на борту самолета никто не пострадал, но подтвердил наличие значительных внешних повреждений.

«Мы полностью сотрудничаем с администрацией аэропорта и соответствующими агентствами, поскольку они проводят тщательный анализ ситуации, — сказал Тулатос. - Мы ценим быструю реакцию персонала аэропорта и будем предоставлять обновления по мере поступления дополнительной информации».

Мэр Скоттсдейла Лиза Боровски также отреагировала на трагедию, подтвердив подробности события и отметив, что на момент ее заявления аэропорт оставался закрытым.

«Мы внимательно следим за ситуацией, находимся на связи с аэропортом, полицией и федеральными агентствами и будем информировать общественность по мере поступления дополнительной информации», — сказала Боровски.

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«От имени города Скоттсдейл мы выражаем наши глубочайшие соболезнования пострадавшим в аварии и тем, кто был доставлен в наш травматологический центр для лечения. Мы будем молиться за всех, кого коснулась эта трагедия».



Mötley Crüe

По данным телеканала NewsChannel 5 (WTVF) из Нэшвилла, самолет Bombardier Learjet 35A зарегистрирован на компанию Chromed in Hollywood, базирующуюся во Франклине, штат Теннесси, а Винс Нил из Mötley Crüe указан в качестве главного агента.

По данным TMZ, менеджер Mötley Crüe Аллен Ковач подтвердил, что Нила не было в самолете во время инцидента, и что группа работает над тем, чтобы помочь пострадавшим в авиакатастрофе.

Сами Mötley Crüe поздно вечером в понедельник опубликовали на своей странице в Facebook пост, содержащий заявление представителя Нила, Уоррика Робинсона IV.

«В 14:39 по местному времени самолет Learjet Model 35A, принадлежащий Винсу Нилу, пытался приземлиться в аэропорту Скоттсдейла, — говорится в заявлении. - По неизвестным на данный момент причинам самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате чего столкнулся с другим припаркованным самолетом. На борту самолета г-на Нила находились два пилота и два пассажира. Г-на Нила в самолете не было. Более точные подробности столкновения недоступны, поскольку ситуация быстро развивается, и ведется расследование. Мысли и молитвы г-на Нила обращены ко всем вовлеченным, и он благодарен за критически важную помощь всех спасателей, которые сегодня оказывают помощь».