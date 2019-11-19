Mötley Crüe снова возвращается к концертам

В 2014 году глэм-рокеры подписали контракт о прекращении живых выступлений, а сейчас так же громко его разорвали. Видимо, поднятая байопиком «Грязь» волна оказалась настолько сильной, что всем захотелось ее оседлать.

По словам музыкантов, новое поколение фанатов просто требует, чтобы группа опять собралась вместе. Тем более, что есть четыре новые песни, записанные для фильма, Мик Марс подлечился, и команда явно снова может нормально общаться.



Mötley Crüe

На лето следующего года уже назначен совместный тур с «Def Leppard» и «Poison».