Motley Crüe сами себя «Cancelled»

EP состоит из трёх песен: одноимённого заглавного трека, кавер-версии Beastie Boys «(You Gotta) Fight For Your Right (To Party!)» и песни «Dogs Of War». Все три композиции были записаны в апреле 2023 года с продюсером Бобом Роком.

«Было действительно круто собраться в студии и поработать вместе над несколькими треками, — поделились участники группы. — То, что начиналось как пара идей для демо, превратилось в этот EP, спродюсированный Бобом Роком. Мы с нетерпением ждём возможности снова вернуться в студию и написать ещё больше новой музыки».



Motley Crüe

Барабанщик Томми Ли рассказал в подкасте Club Random, как появился трек «Cancelled» о культуре отмены (публичном порицании и бойкотировании человека или группы людей за действия, которые считаются неприемлемыми):

«Мы увидели статью, в которой говорилось: “Как получилось, что Motley Crüe никогда не отменяли (от англ. Cancelled?)” И мы подумали: “Черт возьми, мы должны написать об этом песню, потому что с нами действительно это никогда не происходило”. Нам всегда всё сходило с рук!»

Напомним, что альбом «Cancelled» стал первым релизом группы за последние шесть лет. В 2008 году Motley Crüe выпустили свой последний студийный альбом «Saints Of Los Angeles», а в 2009 году — сборник «Greatest Hits». В 2018 году группа презентовала четыре новых песни для фильма «Грязь» («The Dirt»): «The Dirt (1981) (Feat. Machine Gun Kelly)», «Ride With The Devil», «Crash And Burn» и «Like A Virgin».