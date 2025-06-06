«Новые Самоцветы» перепели «Букет»

Песня «Букет» — это культовая композиция, написанная выдающимся композитором Александром Барыкиным на стихи Николая Рубцова. В 1987 году композиция была удостоена диплома на музыкальном фестивале «Песня года», получив признание как зрителей, так и критиков.

Композитор Александр Барыкин в своё время был участником легендарной группы «Самоцветы», и сегодня «Новые Самоцветы» отдают дань великому наследию, переосмысливая бессмертную мелодию сквозь призму современности.

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В новой версии «Букета» — всё, за что мы любим лето: легкость, светлая грусть, аромат полевых цветов и то самое чувство, когда хочется просто идти навстречу ветру. Аранжировка сохранила нежность оригинала, но добавила драйва и свежести, оставляя песню узнаваемой и в тоже время актуальной сегодня.



Новые Самоцветы

«Нам хотелось сохранить душу этой песни, но дать ей второе дыхание, — говорят участники группы. — Это как передать красивый букет из рук в руки — с любовью, с уважением и с надеждой, что он зацветет снова».