«Новые Самоцветы» перепели песню Батырхана Шукенова со звуком Павла Есенина

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За 18 лет творческой карьеры «Новые Самоцветы» выпустили немало ремейков на композиции из золотого музыкального фонда. Поймав волну популярности песен и культуры 90-х, группа решила обратиться к творчеству одного из самых известных композиторов и саундпродюсеров того периода — Павла Есенина.

Его треки есть в репертуаре многих исполнителей, но «Новые Самоцветы» решили остановить свой выбор на творчестве Батырхана Шукенова, которое всегда отличалось мелодичностью и душевностью исполнения.

Активное сотрудничество артиста и композитора пришлось на начало нулевых. Вместе они выпустили много композиций, которые спустя несколько лет объединились в альбоме с символичным названием «Душа». И самой трогательной, на взгляд группы, явилась песня «На стекле разбитом». Стихи к песне написала экс-участница группы «Hi-Fi» Ксения Петрова.

«Новые Самоцветы»
«Новые Самоцветы»

«Мы всегда воспринимали творчество Павла Есенина по-особенному. Огромное впечатление на нас произвели песни, созданные в сотрудничестве с Батырханом. «На стекле разбитом» стояла у нас на повторе не один год. Безоговорочно решено было сделать именно её ремейк в стиле танцевальной музыки середины 90-х, который сейчас набирает популярность. При этом мы старались сохранить тот самый ностальгический вайб, и очень надеемся, что слушатели его уловят и прочувствуют», — поделились эмоциями о релизе солисты группы «Новые Самоцветы».

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