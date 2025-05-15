Группа «Город 312» спела в открытой студии в метро

Выступление группы «Город 312» прошло в мультиформатной студии ГПМ Радио на станции «Деловой центр» и открыло целую серию живых концертов из метро в эфире «Авторадио».



«Город 312» спел в открытой студии в метро

«Поздравляем московский метрополитен с 90-летием! – заявили музыканты. – Мы сами часто ездим на метро, оно помогает нам экономить время. В месте, где пересекаются сотни дорог, мы начинаем концерт особой песней».

«Цвет глаз подскажет слова, стук колес метро – мелодию пeсни» – хит «213 дорог», действительно, звучал здесь как-то особенно лирично. Спешащие пассажиры невольно останавливались у студии, чтобы подпеть музыкантам. Не каждый день по пути домой видишь, как звезды и ведущие создают любимое радиошоу.



За выступлением наблюдали пассажиры метро

Музыканты не только пели, но и делились впечатлениями о столичном метро. Дмитрий Притула вспомнил, как впервые приехал в Москву из родного Бишкека и чуть не заблудился на станции «Третьяковская».

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«Это было очень страшно, правда, без всяких шуток, – признался клавишник, бэк-вокалист и один из основателей группы. – У нас были карты в руках, мы их долго изучали дома, но потом попали на «Третьяковскую», где много входов-выходов и легко пойти не туда... Это реально был стресс».

С тех пор музыкант отлично изучил метро, у него появились любимые станции, но вот в приметы пассажиров он до сих пор не верит.

«Ну, это неправильно – тереть собаку, – пошутил Дмитрий Притула. – Успех и радость – они просто с вами. Друзья, не верьте в приметы! Для того чтобы опровергнуть все это, мы с Машей 25 лет назад даже поженились 13 мая».



Музыканты исполнили лучшие хиты

Гитаристка Мария Притула подтвердила – да, у них тоже юбилей, серебряный. Но не верящий в приметы муж серебра не дарил, да и незачем. Самое дорогое для них – песни. Например, знаменитая «Вне зоны доступа», которая тоже прозвучала на живом концерте.

В честь 90-летия Московского метрополитена с 14 мая по 1 июня все восемь радиостанций ГПМ Радио (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») выходят в эфир из открытой мультиформатной студии на станции «Деловой центр». Живые концерты в шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» проходят каждый будний вечер до 23 мая. Впереди – выступления группы Pizza, Стаса Пьехи, Dabro, Татьяны Куртуковой, Юлии Савичевой, Jony и других артистов.