«Город 312» объявила о приостановке концертной деятельности

Поклонники не скоро увидят и услышат «Город 312» вживую из-за проблем со здоровьем солистки группы – Светланы Назаренко, знакомой широкой аудитории как Ая. Певица ещё два года назад переболела коронавирусом, причём в тяжелой форме. Последствия дают о себе знать. В связи с недугом солистки группа приостановила концертную деятельность. Об этом стало известно из социальных сетей.



Город 312

«Всем сильным женщинам иногда нужно время на то, чтобы остановиться и заняться собой. После перенесенного ковида у нашей солистки Аи возникли определенные проблемы со здоровьем. Долгое время у нее не было возможности сделать паузу и уделить время себе. В итоге из-за плотного рабочего графика организм артистки потребовал особого внимания», - говорится в сообщении.

Чтобы восстановление проходило быстрее, врачи порекомендовали Ае отдохнуть от гаджетов и соблюдать «цифровой детокс».

«Группа же не сбавляет обороты и пишет на студии новый материал», - отметили участники коллектива.