У «Города 312» появилась звезды на Аллее славы

«В начале церемонии я сказала благодарственное слово от себя и коллектива в целом, - говорит вокалистка группы. - Вспомнила наших друзей-соплеменников группу «Элес», которым не так давно была заложена такая же звезда. Пообещала работать, как и раньше, на максимуме. Когда же после открытия звёзд меня попросили сказать заключительное слово, я только и смогла произнести (с комком в горле) следующее: «Мне очень жаль, что сейчас нет со мной рядом моих родителей...»



Город 312

А сейчас очень хочется добавить: Группа «Город 312» - это ведь не только шесть человек на сцене. Это и наш продюсер, директор, звукорежиссёр, тур-менеджер, весь продюсерский центр И.Матвиенко. Мои, наши родные и близкие. Наши друзья и поклонники. Звезда «Города 312» - наша общая награда и, самое главное, ответственность.» - спустя несколько дней вспоминает Ая.

Это уже не первые звёзды в честь коллектива, ранее в честь группы «Город 312» была заложена звезда на Аллее звeзд в ТЦ «Красная площадь» в Новороссийске.