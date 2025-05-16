Рианна выпустила первую за 3 года песню

Композиция войдет в саундтрек анимационного фильма «Смурфики в кино» (The Smurfs Movie). Его трейлер, где также звучал фрагмент песни, был представлен 14 мая, а в прокат полнометражный мультфильм, в котором певица озвучила главную героиню Смурфетту, выйдет 18 июля. Персонажей озвучили также Джеймс Корден, Ник Офферман, Дж. П. Карлиак, Дэниел Леви, Эми Седарис, Наташа Лионн, Сандра О, Октавия Спенсер, Ник Кролл, Ханна Уоддингхэм, Алекс Винтер, Майя Эрскин, Билли Лурд, Холо Маридуэнья, Курт Рассел, Джон Гудман и др.

По звучанию это танцевальный номер с африканскими мотивами. «Friend of Mine» Рианна написала вместе с Джоном Беллионом и Питом Наппи. Беллион работал над хитами Эминема, Джастина Бибера и Maroon 5, а Наппи – с Чимином из BTS и Майком Шинодой из Linkin Park. К треку также приложили руку Fallen, сотрудничавший с Доджей Кэт, и Elkan, сотрудничавший с Дрейком.

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Это первая новинка Рианны с тех пор, как в 2022 году она выпустила песню «Lift Me Up» из саундтрека к фильму «Черная пантера: Ваканда навсегда».



Rihanna