Рианна пожертвовала 5 млн долларов на борьбу с коронавирусом

Рианна и ее благотворительная организация Фонд Клары Лайонел активно поддерживают жертв коронавируса (COVID-19) и тех, кто борется с коронавирусом. Фонд Рианны выделил 5 миллионов долларов на усилия по оказанию помощи коронавирусу. Средства были распределены ряду «партнеров на местах», включая Direct Relief, Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), Feeding America и некоторым другим.

В то время как каждая организация-получатель будет действовать по своему усмотрению в отношении конкретного использования денег, Фонд Клары Лайонел указал, что денежные средства поддержат банки с продуктами питания в Соединенных Штатах, улучшат тестирование и медицинскую поддержку в развивающихся странах, а также предоставят медицинским работникам учебные и защитные средства.

И в подтверждение важности дыхательных аппаратов, которых не хватает во всем мире, 700 тысяч долларов из пожертвования Фонда Клары Лайонел в размере 5 миллионов долларов будут направлены исключительно на изготовление аппаратов принудительной вентиляции легких, и их распределение среди медицинских учреждений и пациентов, страдающих хроническим сердечными заболеваниями.

В заключение пресс-релиз Фонда Клары Лайонел подчеркнул важность превентивных мер в борьбе с коронавирусом и потребовал дополнительных пожертвований от заинтересованных лиц.



Rihanna

Рианна основала Фонд Клары Лайонел в 2012 году. Некоммерческая организация жертвует деньги на множество проблем, в том числе связанных с медициной и образованием, в нескольких странах. С 2014 года в фонде проводится ежегодный бриллиантовый бал, в котором принимают участие известные артисты и выступают известные знаменитости.

На сегодняшний день органы здравоохранения диагностировали более 330 000 случаев заболевания коронавирусом во всем мире (COVID-19), из которых примерно 15 000 умерли. Десятки тысяч уже пережили гриппоподобные симптомы вируса, причем многие вообще не проявляют никаких симптомов.

Инфекционная инфекция, возникшая в конце прошлого года в Ухане (Китай), побудила большинство правительств (и компаний) принять меры, направленные на профилактику. В дополнение к разрушению повседневной жизни, эти строгие правила, которые варьируются от больших ограничений до полной изоляции, оказали глубокое влияние на музыкальную индустрию и особенно на способность артистов зарабатывать на жизнь живыми выступлениями.

В декабре Рианна намекнула, что ее долгожданный девятый студийный альбом готов. Тем не менее, 32-летняя певица еще не объявила дату релиза своей работы.