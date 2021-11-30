Рианна стала национальным героем Барбадоса

Такой статус присвоила артистке барабадосского происхождения премьер-министр страны Миа Моттли в ходе церемонии провозглашения республики.



Rihanna

«От имени нации и гордого народа мы объявляем тебя национальным героем Барбадоса, наш посланник Робин Рианна Фенти. Продолжай сиять, как алмаз, и быть гордостью своей страны, - сказала она в ходе трансляции певице, которая присутствовала на церемонии провозглашения республики. - Благодаря своей креативности, дисциплине и, прежде всего, необычайной преданности своей родине [певица] несла примерную службу на благо Барбадоса. Для меня было большой честью предложить президенту [Сандре Мэйсон] с завтрашнего дня Робин Рианне Фенти присвоить звание национального героя, а она в свою очередь с радостью приняла предложение».

Карибское островное государство Барбадос официально стало республикой 30 ноября 2021 года, Королева Великобритании Елизавета II больше не является его главой. Во вторник Рианна приняла участие в инаугурации первого президента Республики Барбадос. Она сидела неподалеку от принца Чарльза вместе с другими приглашенными на церемонию лицами.

Робин Фенти, более известная как Рианна, родилась на Барбадосе и в юном возрасте переехала в США, чтобы начать карьеру певицы. В сентябре 2018 года она была назначена чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса за вклад в популяризацию островного государства за рубежом. В сферу ее ответственности вошли вопросы образования, туризма и инвестиций.