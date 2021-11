Рианна стала национальным героем Барбадоса

Песня вошла в студийный альбом рэпера Partymobile, релиз которого состоялся сегодня ночью. Всего в сборник вошло 14 треков, в том числе и Loyal. Он тоже был записан совместно с Рианной, а также Дрейком. В мелодичном треке Believe It, в котором переплетается вокал Рианны и PartyNextDoor, музыканты поют о преданности в отношениях и том, как важно верить друг другу. Rihanna Последний альбом Рианны Anti вышел в 2016 году. До этого такой долгий перерыв был только после выхода...

Песня вошла в студийный альбом рэпера Partymobile, релиз которого состоялся сегодня ночью. Всего в сборник вошло 14 треков, в том числе и Loyal. Он тоже был записан совместно с Рианной, а также Дрейком. В мелодичном треке Believe It, в котором переплетается вокал Рианны и PartyNextDoor, музыканты поют о преданности в отношениях и том, как важно верить друг другу. Rihanna Последний альбом Рианны Anti вышел в 2016 году. До этого такой долгий перерыв был только после выхода...

Рианна представила новую песню Believe It впервые за четыре года, она записана с канадским рэпером PartyNextDoor (слушать песню).

Рианна заинтриговала своих поклонников, постом в инстаграме, посвященном ее новому альбому.