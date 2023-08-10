У Рианны родился второй ребенок

О прибавлении в звездной семье рассказали в окружении звездной пары. Уже известен пол ребенка – это девочка. При этом имя не называется. Малышка – копия звездной мамы, утверждает инсайдер: «Очень похожа на Рианну – вплоть до светлых глаз».



Rihanna и A$AP Rocky

Напомним, что о второй беременности Рианна объявила в феврале этого года. Певица тогда появилась с заметно округлившимся животом на Супербоуле, который был посвящен финальной игре за звание чемпиона Национальной футбольной лиги.

Добавим, что первенец Рианны и A$AP Rocky, сын Раким Ательстон Майерс, появился на свет в мае 2022-го.