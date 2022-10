Певица обнародовала ролик, в котором белая собачка прыгает в ящике под песню House of Pain «Jump Around».



View this post on Instagram A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Dec 22, 2019 at 8:39am PST



- Обновление: это я слушаю свой девятый студийный альбом и отказываюсь его выпускать, - подписала пост Рианна.



Рианна



Последняя на данный момент пластинка певицы «Anti» вышла в 2016 году. Год назад в комментариях на вопрос о том, когда будет новая, Рианна