Майли Сайрус выпустила альбом «Something Beautiful» и клип

В альбом «Something Beautiful» вошли 13 песен, включая ранее выпущенные «End of the World», «Prelude» и «More to Lose».

Вместе с релизом «Something Beautiful» Сайрус показала клип на новый сингл «Easy Lover». Это не кавер на одноименный хит Фила Коллинза и Филиппа Бэйли, а оригинальная песня, которую артистка написала вместе с вокалистом OneRepublic Райаном Теддером.

На «Something Beautiful» много звездных имен. Так, «Walk of Fame» – дуэт с Бриттани Ховард из блюз-рок-группы Alabama Shakes при участии Даниэль Хаим из HAIM. «Every Girl You’ve Ever Loved» Сайрус записала с супермоделью Наоми Кэмпбелл и Фли, басистом Red Hot Chili Peppers. К «End of the World» приложили руку участники канадской инди-поп-группы Alvvays. А в «Golden Burning Sun» звучит гитара Ника Зиннера из Yeah Yeah Yeahs.



Майли Сайрус анонсировала «Something Beautiful» как работу, вдохновленную «The Wall» Pink Floyd (1979). Поэтому у ее альбома будет и визуальная версия, которая выйдет на неделю позже – 6 июня.