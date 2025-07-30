Filatov & Karas о новом треке, клипе с горящими волосами и концерте на крыше

«Мы не в шоу-бизнесе. Мы в музыке – это абсолютно другая история!» – заявил Дмитрий Филатов из Filatov & Karas во время живого концерта на «Авторадио». Дуэт, только что признанный одним из самых ротируемых на российском радио по итогам первого полугодия, в шоу «Мурзилки Live» представил премьеру трека «Party» и исполнил хиты: «Amore море, goodbye», «Чилить», «Отпусти меня», «Это все не помню», «Движ», «Мимо меня».



Filatov & Karas

Особое внимание артисты уделили новому клипу «Party», который снимали в доме режиссера Сергея Грея.

«Мы вообще долго искали локацию. Серега Грей, режиссер этого клипа, только переехал в купленный дом и делает там пространство для съемок. Колонны фейковые – он их с каких-то съемок притаранил, они гипсовые. Дом выглядел обшарпанным, и они с пацанами вместе с операторами, световиками за ночь побелили его».



Filatov & Karas

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По сюжету получилась настоящая «вечеринка в дурке» с мыльными пузырями, старым «Запорожцем» и той самой «огненной эпиляцией». Главной фишкой клипа стала необычная трансформация Алексея Осокина.

«Он там волосатый в начале. Мы всегда хотели объяснить, почему у Лехи нет волос. И тут вот оно объяснение – он просто сгорел на работе!»



Filatov & Karas

Группа славится также разноформатными концертными площадками. На «Авторадио» артисты рассказали о самых необычных: от выступления «перед сварщиками и моряками» на калининградском судостроительном заводе до предстоящего концерта 30 июля на крыше в Петербурге.

«Roof Place – это наш ответ московскому теплоходу (мероприятие проходило 27 июля). В столице у нас была плавучая сцена на Москве-реке с отличными видами, а в Питере тоже хотим устроить нечто особенное. Крыши Петербурга – это же его визитная карточка, вот мы и решили: почему бы не сделать там наше шоу?»