Filatov&Karas сыграют с искусственным интеллектом

«В прошлом году мы сидели и отмечали что-то с Сергеем Балдиным. И он рассказал, что у них в структуре Сбербанка есть искусственный интеллект, который помимо всего прочего может писать музыку. Оказалось, он просто рисует трек. В него загружены миллионы музыкальных композиций, на основе которых он вычислил музыкальные закономерности. Мы решили сделать не просто непонятно какую музыку, а более-менее коммерческий удобоваримый продукт, чтобы можно было его слушать и нравилось всем. Наверняка такие эксперименты в мире уже были, но я такой истории не знаю», - отметил Дмитрий Филатов.

Музыканты рассказали в эфире «Авторадио», как после целого ряда многоступенчатых взаимодействий с ИИ рождались мелодии куплетов, припева, аранжировки, партии соло. В результате, у них получился трек, который вместе с клипом Filatov&Karas планируют выпустить весной этого года.

Живой концерт на «Авторадио» спонтанно перерос в юбилейный, артисты признались, что как раз в январе 2012 года началось партнерство двух диджеев и был выпущен первый совместный трек. За те 10 лет, которые Дмитрий Филатов и Алексей Осокин провели вместе, они не просто не надоели друг другу, а только начали притираться, считают артисты. А в их жизни все по большому случаю происходит случайно.

«У нас не было никакого плана относительно того, что происходит сейчас. И дальше мы просто двигаемся по наитию. И сейчас планы все краткосрочные, треки сделать, клипы снять, а глобальные повороты в жизни проекта происходят просто так», - откровенно поделились музыканты.



Дмитрий Филатов

За годы, прошедшие с того момента, коллектив записал еще немало горячих треков и ремиксов, которые завоевали популярность не только в России, но и за рубежом. Свой концерт на «Авторадио» они начали с новинки Au Revoir, впервые представив эфирное исполнение этой песни. Также музыканты исполнили вживую первые свои ремиксы - «What a feeling», «Лирика», современные треки - Rampampam, «Amore море, goodbye», «Чилить», а также обсудили, как рождались некоторые из них. В частности, фит с Лагутенко «Amore море, goodbye», количество просмотров которого уже перевалило за 10 млн, был создан фактически за пару дней. Глава Warner Music Russian Саша Блинов попросил музыкантов подумать над тем, чтобы переработать какую-нибудь старую композицию группы «Мумий Тролль».

«Мы и до звонка уже думали об этом, но не нашли какой-либо годной идеи. Музыка у них классная, лучше мы бы не сделали, - отметил Дмитрий Филатов. - Я предложил, а давайте попробуем сочинить что-то новое. За два дня написали песню, которую назвали «Джаред Лето гудбай». Но Лагутенко слово «Джаред» не понравилось. Мы сказали: «Ну давай про море, ты же море любишь? - Amore море». Получили «окей» и начали писать. Вначале по Zoom - когда Лагутенко был в Лос-Анжелесе. Потом «Мумий Тролль» давал в столице концерт, Илья приехал к нам в студию, и мы за день все дописали».

Не менее забавно появилась композиция «Пошла жара» с Gayazov$ Brother$. Оказывается, ребята фактически родили хит для братьев Гаязовых.

«Там не было горячего хита, ничего не было. Была демка, которую мне прислал Ильяз и попросил сделал ремикс. Но это был даже не трек, а просто напетый вокал и всё, - рассказал Дмитрий Филатов. - Я им говорю: «Нет, вам не совсем это надо». - «А что?». Я им попытался объяснить, но проще было сделать. Через два дня мы им все прислали, они сказали: «Ух, круто». Мы вместе для порядка показали материал рекордс-компании, там ответили «Это хит, давайте выпускать». Но на самом деле изначально нас в этом треке не должно было быть совсем. Процесс шел без нашего участия - нас только в последний момент проинформировали, что надо делать промоматериалы, завтра выходит трек, а послезавтра съемки клипа…»

В результате Spotify Russia сделали билборды, только на этом сервисе поклонники настримили жаркий трек почти 6,5 млн раз – он реально пошел в народ…



Алексей Осокин

Парни активно сотрудничают и с зарубежными музыкантами. И что характерно, им заказывают ремиксы даже на свежайшие хиты! Так было и с треком Rampampam для Minelli.

«Ремикс нам заказали, когда самого трека еще не было, - объяснились в эфире «Авторадио» Filatov&Karas. - Но выпустили вначале оригинал, и он хорошо пошел. Ремикс тоже хорошо пошел, но оригинал вообще все там взорвал. А наш просто чуть позже вышел. У нас сейчас такая же история. В феврале выйдет ремикc на Инну (Inna), на новый трек Up, который уже стал хитом. Я говорю, зачем вы нам платите деньги, заказываете ремикс. Я понимаю, когда надо спасать какую-то работу, аранжировку делать заново… но у румынов какое-то свое видение. Еще одну тайну вам открою. Мы уже слышали новый трек Минелли, и там тоже будет наш ремикс».