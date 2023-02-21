«Чувак адекватный, вот и всё…» - Filatov&Karas о новом вокалисте

Перед записью трека «Мимо меня» в группе появился новый вокалист Женя Попов, который заменил ушедшую в декрет Алиду Асылгарееву, работавшую с дуэтом более 5 лет. В эфире утреннего шоу на Радио Romantika музыканты рассказали, как проходил отбор нового участника коллектива.



Евгений Попов

«Изначально мы его видели в качестве участника на одном из конкурсов. Отчасти это дало ему некоторое конкурентное преимущество и в нашем отборе. Когда мы узнали, что Алида уходит в декрет, у нас было какое-то время подготовиться. Мы поняли, что девушку на девушку уже менять не стоит, надо дальше развивать схему. У нас есть большое количество мужских песен, которые мы не исполняли на концертах просто потому, что некому было. И мы дали объявление в соцсетях. Среди присланных заявок оказалась и анкета Жени. Наряду с другими претендентами мы его пригласили на встречу, попросили спеть несколько наших песен, пообщались и поняли, что чувак адекватный, вот и всё…»

В эфире программы «Утро на Радио Romantika» артисты поделились, что в их критериях оценки наряду с профессиональном пением и внешностью самым главным пунктом стояла именно вменяемость. Поскольку, как и многие продюсеры, они сталкивались со случаями, когда человек, на которого делали акцент, уходил в свое представление проекта и начинал считать, что может все делать сам, он – великий, и ему вообще никто не нужен.

«Берешь артиста, по началу тот буквально готов сам доплачивать, чтобы участвовать в этой всей движухе. Потом он тебе благодарен несмотря на все тяжелые переезды, выступления, работу без сна. Затем начинает чувствовать себя важным и нужным, а потом считает, что он – главный, и всё! 99% причин закрытия проектов, наверное, в этом».

Также музыканты рассказали подробности создания клипа «Мимо меня» за минимальный бюджет. При этом съемки клипа проходили в течение 7 месяцев в 9 странах, 18 городах и включали в себя более 130 разных локаций – и все не footage, а оригинальные кадры.

«Нам стихийно везет. Через соцсети написала девушка Саша с предложением «Я тут разные видео снимаю, можно я для вас что-то сниму». Через какое-то время она прислала фактически готовый клип, вдохновившись одной из наших композиций - Time Won't Wait. Этот материал мы использовали для видеоклипа Au Revoir, и когда его взяли все наши телеканалы, то убедились, что схема рабочая. Сама девушка активно путешествует по миру. И мы придумали историю, по ходу которой надо было снять все времена года, разные часовые пояса. Мы участвовали в съемках в Москве, Германии, где мы были на гастролях, в Амстердаме. И, поскольку 80% материала снималось без нас, то придумали специального персонажа – это ее рука. И все 7 месяцев она не меняла маникюр! Вот так человек без каких-то корыстных побуждений просто потому, что ему нравится, делает что-то хорошее - это круто!»

Также музыканты высказались по поводу перспектив нового трека «Мимо меня» и своих творческих планов. Песня только набирает популярность, занимая пока место в первой 30-ке ТОП-200 Shazam по прослушиванию в России.

«Выпускать надо только хиты. Но у нас это долгая история. Если мы понимаем, что песня не дотягивает до определенных позиций, мы ее не выпускаем. Треку «Мимо меня» надо дать время, у него есть потенциал. Следующий выпустим, наверное, не раньше, чем к лету».