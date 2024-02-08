«Это все не помню я»: Filatov&Karas спели песню и отказались объяснять ее смысл

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Живая премьера нового трека от Filatov&Karas состоялась в прямом эфире «Авторадио».

Для группы это первая премьера в этом году, дальше будет больше, пообещали Filatov&Karas ведущим шоу «Мурзилки Live».

«Будут новые релизы. Этот сильный – надо сначала дать ему поиграть в эфире, а потом у нас будет еще трек. Нас все спрашивали, с кем бы мы хотели спеть. И вот ответ – мы сделали песню со Львом Лещенко», – сообщили музыканты слушателям «Авторадио».

Открыли релизный год треком «Это все не помню я»
Открыли релизный год треком «Это все не помню я»

Цифровая премьера трека под названием «Это все не помню я» состоялась 2 февраля. О песне уже написали в интернете, что она философская и в ней размышления о короткой памяти человечества. Сами музыканты размышлять о философии и смысле не захотели.

«Мы не знаем, кто эти люди, которые пишут вот эти ревью, – заявили они «Мурзилкам». – Самое неуместное – объяснять смысл собственных песен, потому что каждый все равно найдет в них что-то свое».

Filatov&Karas спели и станцевали на «Авторадио»
Filatov&Karas спели и станцевали на «Авторадио»

Кое-что участники группы все же раскрыли, а именно – что ждать от клипа на новую песню. Видео к треку «Это все не помню я» уже на подходе.

«12 февраля увидите. Там будут еще попугай и змея. И костюм космический специальный, очень жарко в нем было. До сих пор не просох, кажется».

В клипе на новую песню будут космос, попугай и змея
В клипе на новую песню будут космос, попугай и змея

Космос, попугай и змея – это интригующе. Вообще, отметили музыканты, они подумывают добавить интриги и в свой райдер, чтобы не отставать от других знаменитых артистов. Кто-то требует, к примеру, сотню сосисок определенной фирмы перед концертом, а Filatov&Karas ничем не удивляют организаторов.

«Мы готовы доесть эти сосиски, – пошутили музыканты. – У нас пока ничего такого нет. Надо бы какую-то фишку ввести, но руки не доходят. Ребята, слушатели, подумайте над этим! А когда мы в следующий раз придем на «Авторадио», выдадите нам топ-3 вариантов».

Можно сказать, время пошло. Появился отличный шанс дописать райдер группы и компенсировать команде издержки гастрольной жизни.

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