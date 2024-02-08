«Это все не помню я»: Filatov&Karas спели песню и отказались объяснять ее смысл

Для группы это первая премьера в этом году, дальше будет больше, пообещали Filatov&Karas ведущим шоу «Мурзилки Live».

«Будут новые релизы. Этот сильный – надо сначала дать ему поиграть в эфире, а потом у нас будет еще трек. Нас все спрашивали, с кем бы мы хотели спеть. И вот ответ – мы сделали песню со Львом Лещенко», – сообщили музыканты слушателям «Авторадио».



Открыли релизный год треком «Это все не помню я»

Цифровая премьера трека под названием «Это все не помню я» состоялась 2 февраля. О песне уже написали в интернете, что она философская и в ней размышления о короткой памяти человечества. Сами музыканты размышлять о философии и смысле не захотели.

«Мы не знаем, кто эти люди, которые пишут вот эти ревью, – заявили они «Мурзилкам». – Самое неуместное – объяснять смысл собственных песен, потому что каждый все равно найдет в них что-то свое».



Filatov&Karas спели и станцевали на «Авторадио»

Кое-что участники группы все же раскрыли, а именно – что ждать от клипа на новую песню. Видео к треку «Это все не помню я» уже на подходе.

«12 февраля увидите. Там будут еще попугай и змея. И костюм космический специальный, очень жарко в нем было. До сих пор не просох, кажется».



В клипе на новую песню будут космос, попугай и змея

Космос, попугай и змея – это интригующе. Вообще, отметили музыканты, они подумывают добавить интриги и в свой райдер, чтобы не отставать от других знаменитых артистов. Кто-то требует, к примеру, сотню сосисок определенной фирмы перед концертом, а Filatov&Karas ничем не удивляют организаторов.

«Мы готовы доесть эти сосиски, – пошутили музыканты. – У нас пока ничего такого нет. Надо бы какую-то фишку ввести, но руки не доходят. Ребята, слушатели, подумайте над этим! А когда мы в следующий раз придем на «Авторадио», выдадите нам топ-3 вариантов».

Можно сказать, время пошло. Появился отличный шанс дописать райдер группы и компенсировать команде издержки гастрольной жизни.