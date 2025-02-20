Filatov&Karas открыли свою студию

Больше года ребята вели строительство и делились этапами в своих соцсетях, а теперь показали обратную сторону хитов - «самую офигенскую студию в Галактике», как они ее назвали.

К своей большой мечте Filatov&Karas шли много лет, работая в маленьких студиях, но теперь всё самое необходимое и крутое собрано в одном месте: качественная аппаратура для лучшего звука, комфортное пространство для чилла и даже игровые автоматы для развлечений между работой. Журналисты стали первыми, кто получил доступ к внутренней «кухне» музыкантов. Музыканты показали свой первый клип, сделанный с помощью нейросети и новейших технологий студии. За его монтаж взялся Дима Филатов. Кроме того Filatov&Karas впервые эксклюзивно спели свой будущий релиз «Одинокий пассажир», который был записан уже на новой студии.

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«Мы решили, что нам нужная красивая, удобная студия, в которой можно снимать и писать. Это дорого, но оно того стоит. Тут есть всё для съемок и записи треков. Правда, душ мы тут делать не стали специально, чтобы не остаться жить, потому что на студии получилось даже уютнее, чем дома», - делится Дима Филатов.

В новом пространстве ребята планируют работать по-максимуму: экспериментировать с искусственным интеллектом, снимать клипы и сниппеты, собирать на студии коллег для нетворкинга и совместного творчества. В гостях уже успели побывать: Dabro, Galibri&Mavik и DJ Грув.

Особое место занимают многочисленные награды артистов. Под них ребята выделили целую «стену повышения самооценки», как её называет Дима. Также в одном месте собраны все бэйджи, пропуска и билеты с крупных фестов, концертов и мероприятий.