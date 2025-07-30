Умер первый вокалист Iron Maiden

Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на заявление группы More, в которой состоял Дэй после ухода из Iron Maiden.

«Ушел из жизни первый фронтмен Iron Maiden Пол Марио Дэй», - пишет издание.

В More отметили большую роль Дэя в новой волне британского хеви-метала, заявив, что он был широко любим в мире рок-музыки Великобритании.

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Пол Марио Дэй был вокалистом оригинального состава группы Iron Maiden с 1975 по 1976 год. После ухода из музыкального коллектива выступал в таких группах, как More, Wildfire, Defaced и Crimzon Lake. Спустя 42 года после образования Iron Maiden оригинальный состав 1975 года, сформированный Стивом Харрисом, дал концерт воссоединения в Лондоне 29 декабря с участием Дэя.

Сообщалось, что Дэй живет в Ньюкасле, Новый Южный Уэльс, Австралия. Согласно его страницам в социальных сетях, Дэй должен был записывать новый материал в начале июня 2025 года. Однако 29 июля он умер от рака в возрасте 69 лет.