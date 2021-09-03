Iron Maiden выпустил первый за 6 лет альбом

Название альбома «Senjutsu» можно вольно перевести как «тактика и стратегия». Обложку релиза создал Марк Уилкинсон, основываясь на идеях Стива Харриса.
«Мы закончили работу над песнями для альбома чуть меньше двух лет назад. Основной материал написал Стив Харрис. Адриан и я написали три вещи – одна из которых оказалась первым треком, представленным нами, - говорит о новой работе группы вокалист Брюс Дикинсон. - Мы работали так, как делали это всегда. За исключением того, что вместо того чтобы писать песни в чьей-то ванной или доме, мы были в студии, одни. Он с гитарой, я напевал, пробовал какие-то мелодии и думал: «Хм, посмотрим, о чем все это может быть». Создание песен – это то, что заводит меня в студии. Я не люблю сидеть без дела, если не происходит чего-то творческого. Творчество оживляет все в студии. Гитарный рифф задает мелодию, и из этой мелодии мы пишем куплет и бридж, и затем мы начинаем искать то, что вы могли бы назвать припевом. Мне нравятся эти моменты, когда вы говорите: «Вау! Да, да, да! Великолепно. Это как раз то, что надо!». Когда я послушал то, что у нас получилось, я подумал: «Это действительно чертовски хорошо. Там есть вещи, которые просто взорвут умы людей». Например, есть композиции, где вы можете сказать: «Погоди минутку. Как Moody Blues внезапно оказались в альбоме Iron Maiden». Я не думаю, что фанаты Maiden будут разочарованы. И даже люди, которые не являются фанатами Maiden, могут быть удивлены одной или двумя вещами. Я действительно думаю, что мы сделали классный альбом».
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