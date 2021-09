Iron Maiden выпустил первый за 6 лет альбом

Лондонский «Вест Хэм» — любимая команда Стива Харриса, основателя и автора песен Iron Maiden. Харрис болеет за «Вест Хэм» с девятилетнего возраста. Iron Maiden и футболки Прозвища клуба: Молотобойцы (The Hammers) и Железные (The Irons). Коллекция носит имя песни 1983 года.

Лондонский «Вест Хэм» — любимая команда Стива Харриса, основателя и автора песен Iron Maiden. Харрис болеет за «Вест Хэм» с девятилетнего возраста. Iron Maiden и футболки Прозвища клуба: Молотобойцы (The Hammers) и Железные (The Irons). Коллекция носит имя песни 1983 года.

Iron Maiden и клуб «West Ham FC» выпустили совместную футбольную форму «Die With Your Boots On».

Iron Maiden анонсировали завершение своего мирового тура Legacy Of The Beast в 2020 году несколькими шоу в Европе, включая два концерта в России: 30 июня - Ледовый Дворец, Санкт-Петербург и 2 июля - ВТБ Арена – Центральный Стадион «Динамо», Москва.