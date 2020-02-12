Iron Maiden никогда не уйдет со сцены

«Мне очень польстило предложение написать книгу о моей жизни и моих приключениях, и на самом деле сейчас лучшее время, чтобы заняться этим, - говорит вокалист легенды хэви-металл, получивший прозвище «Сирена» за свой мощный голос. - В следующем году мы будем в туре, и у меня будет много времени, чтобы вспомнить и записать все. Я уверен, что полет на Боинге-747 вокруг света также добавит к книге несколько необычных глав».



