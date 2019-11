Iron Maiden даст два концерта в России с самолетом на сцене

С начала тура Legacy Of The Beast в 2018 году Iron Maiden посетил более 39 стран, сыграв для более 2 миллионов фанатов по всему миру, включая выступление перед 100 тысячами человек в качестве хэдлайнеров на легендарном фестивале Rock In Rio в Бразилии.



Брюс Дикинсон

«С нашего последнего посещения Москвы прошло 4 года, а Санкт-Петербурга – целых 7 лет, поэтому мы очень рады вернуться в Россию, чтобы представить Legacy Of The Beast Tour всем нашим поклонникам здесь, - говорит вокалист Iron Maiden Брюс Дикинсон. - Мы очень гордимся этим шоу и получаем хорошие отклики от множества фанатов, посетивших концерты в Европе, Мексике, Северной и Южной Америке. Постановка шоу для России точно такая же, как и для других стран в этом туре, и базируется на нашей мобильной игре Legacy Of The Beast, которая в основном представляет собой реинкарнации Эдди сквозь различные миры вселенной Maiden. Она вдохновила нас на создание сценического шоу, которое могло бы познакомить наших поклонников с этими мирами под соответствующие им песни. Нелегко проектировать разные миры на сцене, и мы прикладываем огромные усилия, чтобы воссоздать их, и конечный результат, как мы считаем, является нашим самым зрелищным и, безусловно, самым сложным шоу на сегодняшний день. В нашем шоу происходят всевозможные сумасшедшие вещи, такие как реплика самолета Spitfire, парящая над сценой во время исполнения «Aces High», тонны пиротехники, гигантский Икар, мушкеты, старинные палаши и несколько поистине изумительных огнеметов, с которыми мне чертовски весело, вот увидите! И, конечно, у нас есть Эдди, которого вы никогда не видели, и множество других сюрпризов. Я проводил свое время, играя со всеми этими великолепными артефактами на сцене, это было фантастически, мы не можем дождаться, чтобы представить вам это шоу!»



Spitfire на сцене во время концерта Iron Maiden

«Мы долго думали над сет-листом для этого тура, так как песни должны следовать повествованию об изменяющихся мирах сценического шоу, - отметил басист и основатель группы Стив Харрис. - Мы чувствуем, что у нас получился очень сильный и хорошо сбалансированный сет-лист из песен, которые мы не играли много лет, таких как «Flight Of Icarus», «Sign Of The Cross» и «The Clansman», и песен, которые, как мы знаем, хотят услышать фанаты – «The Trooper», «2 Minutes To Midnight», «The Number Of The Beast», «Fear Of The Dark», «Run To The Hills», «Hallowed Be Thy Name» и других, отражающих путешествие через различные миры шоу. Мы рады представить его в России, ведь большая часть сет-листа включает песни, хорошо знакомые нашим фанатам, но не исполнявшиеся более десяти лет, а некоторые - даже дольше. Вся группа действительно наслаждается этим туром, и мы с нетерпением ждем встречи со всеми!»

Постановка и сет-лист шоу Legacy Of The Beast Tour вдохновлены бесплатной игрой с одноименным названием, доступной на платформах iOS и Android.

Специальный гость – группа Airbourne.

Для членов фан-клуба Iron Maiden, как обычно, состоится закрытая предпродажа билетов. Все подробности на сайте www.ironmaiden.com