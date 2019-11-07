Iron Maiden даст два концерта в России с самолетом на сцене

С начала тура Legacy Of The Beast в 2018 году Iron Maiden посетил более 39 стран, сыграв для более 2 миллионов фанатов по всему миру, включая выступление перед 100 тысячами человек в качестве хэдлайнеров на легендарном фестивале Rock In Rio в Бразилии.
«С нашего последнего посещения Москвы прошло 4 года, а Санкт-Петербурга – целых 7 лет, поэтому мы очень рады вернуться в Россию, чтобы представить Legacy Of The Beast Tour всем нашим поклонникам здесь, - говорит вокалист Iron Maiden Брюс Дикинсон. - Мы очень гордимся этим шоу и получаем хорошие отклики от множества фанатов, посетивших концерты в Европе, Мексике, Северной и Южной Америке. Постановка шоу для России точно такая же, как и для других стран в этом туре, и базируется на нашей мобильной игре Legacy Of The Beast, которая в основном представляет собой реинкарнации Эдди сквозь различные миры вселенной Maiden. Она вдохновила нас на создание сценического шоу, которое могло бы познакомить наших поклонников с этими мирами под соответствующие им песни. Нелегко проектировать разные миры на сцене, и мы прикладываем огромные усилия, чтобы воссоздать их, и конечный результат, как мы считаем, является нашим самым зрелищным и, безусловно, самым сложным шоу на сегодняшний день. В нашем шоу происходят всевозможные сумасшедшие вещи, такие как реплика самолета Spitfire, парящая над сценой во время исполнения «Aces High», тонны пиротехники, гигантский Икар, мушкеты, старинные палаши и несколько поистине изумительных огнеметов, с которыми мне чертовски весело, вот увидите! И, конечно, у нас есть Эдди, которого вы никогда не видели, и множество других сюрпризов. Я проводил свое время, играя со всеми этими великолепными артефактами на сцене, это было фантастически, мы не можем дождаться, чтобы представить вам это шоу!»
«Мы долго думали над сет-листом для этого тура, так как песни должны следовать повествованию об изменяющихся мирах сценического шоу, - отметил басист и основатель группы Стив Харрис. - Мы чувствуем, что у нас получился очень сильный и хорошо сбалансированный сет-лист из песен, которые мы не играли много лет, таких как «Flight Of Icarus», «Sign Of The Cross» и «The Clansman», и песен, которые, как мы знаем, хотят услышать фанаты – «The Trooper», «2 Minutes To Midnight», «The Number Of The Beast», «Fear Of The Dark», «Run To The Hills», «Hallowed Be Thy Name» и других, отражающих путешествие через различные миры шоу. Мы рады представить его в России, ведь большая часть сет-листа включает песни, хорошо знакомые нашим фанатам, но не исполнявшиеся более десяти лет, а некоторые - даже дольше. Вся группа действительно наслаждается этим туром, и мы с нетерпением ждем встречи со всеми!»
Постановка и сет-лист шоу Legacy Of The Beast Tour вдохновлены бесплатной игрой с одноименным названием, доступной на платформах iOS и Android.
Специальный гость – группа Airbourne.
Для членов фан-клуба Iron Maiden, как обычно, состоится закрытая предпродажа билетов. Все подробности на сайте www.ironmaiden.com
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