Валю Карнавал шантажировали обнаженными фото

Шантажисты действовали сообща. Девушка засняла Валю в обнаженном виде в женской раздевалке фитнес-клуба, после чего передала снимки своему молодому человеку. Парень быстро создал фейковый аккаунт в соцсети и связался с блогером в надежде, что да будет рада заплатить, чтобы фотографии не слили в Интернет.



Валя Карнавал

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«У меня даже не поворачивается язык называть таких людей девушками, потому что для меня это просто позорище. После этого случая у меня пропало желание ходить в зал, пропало спокойствие в общественных местах. Я не могу сказать, что теперь чувствую себя в безопасности, хотя раньше это действительно были те места, где я чувствовала себя спокойно, думала, что людям просто не нужна эта грязь, но, как оказалось, нет», — пожаловалась Карнавал.

Полиция уже задержала шантажистов. Им грозит тюремный срок по статьям «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов».