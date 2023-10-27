Валя Karna.val ищет взаимопонимания в клипе «i8»

Под бойкий фанк 80-х Лариса Долина с подаренной ранее Валей в шоу «Музыкалити» укулеле поет: «Я мечтаю, чтобы музыку делали музыканты, а не куклы из пластика», передавая укулеле музыканту, а тот играет на нем соло.

