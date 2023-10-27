Валя Karna.val ищет взаимопонимания в клипе «i8»

Новый клип Вали Карнавал «i8» продолжает рассказывать историю влюбленности и разочарования, которую артистка представила в своём EP «Названий нет».
«Маски слетают, краски сгущаются, а партнеры показывают друг другу своё «истинное я» — такое настроение несёт в себе новый клип артистки. История превращается в настоящий экшн с захватывающими видами и динамичными событиями. Но удастся ли людям принять друг друга и сохранить искру в своих отношениях? Это и предстоит узнать Вале, пройдя нелегкое испытание и заполучив самое ценное сокровище — любовь», - говорится в описании к ролику.
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