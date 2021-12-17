Валя Karna.val объяснила, как становятся «Плохими девочками»

Новый трек певицы — это рассказ о том, как стать сильнее, несмотря ни на что. Перепады настроений подчеркнуты аранжировкой.
«Несмотря на то, что Валя Карнавал явно использует тут фразу «Хорошая девочка станет плохой» из хита «Косички» Mary Gu, переосмысление кардинальное. Прежде всего в музыке: от нежного пришептывания звучит зловещий хохот и звучит трэп (которого раньше не было у Вали никогда) с тревожными духовыми семплами. Да и в тексте фраза переворачивается: «Он даже не знал, что может сделать любовь, если ее чувства он умножит на ноль, - хорошая девочка станет плохой». Прекрасный трек, прекрасный текст, большая удача», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
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