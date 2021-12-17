Валя Karna.val объяснила, как становятся «Плохими девочками»

Баста и Дворецкая рассказали про историю Вали Карнавал Баста и Дворецкая экранизировали фит «Любовь и страх» из прошлогоднего альбома Василия Вакуленко «40», в главной рои Валя Карнавал (смотреть клип). В основу сюжета клипа легла история о юности, буйстве чувств и фанатизме. Главная героиня, которую сыграла Валя Карнавал, влюбляется в парня-околофутбольщика и вскоре начинает с ним встречаться.







Драма в том, что он близко дружит со старшим братом девушки, который совсем не рад такому союзу.



Баста



Сами артисты в клипе выступили как повествователи. Основная часть экранного времени досталась приглашённой звезде Karna.val.

Лариса Долина со звездами выпустила песенный ответ Вале Карнавал Певица Лариса Долина выпустила клип «Мураши по коже» с группой «Давинчи», в котором дерзко отвечает поющей блогерше Вале Карнавал про то, что музыку должны делать профессионалы (смотреть клип). Под бойкий фанк 80-х Лариса Долина с подаренной ранее Валей в шоу «Музыкалити» укулеле поет: «Я мечтаю, чтобы музыку делали музыканты, а не куклы из пластика», передавая укулеле музыканту, а тот играет на нем соло.







Напомним, Долина и Карнавал впервые встретились на YouTube-шоу «Музыкалити» с Максимом Галкиным. Юная тиктокерша вывела из себя 65-летнюю Долину, когда пыталась петь. По мнению Вали Карнавал, любой человек может петь, и для этого не нужно получать музыкального образования....

Karna.val спела про глупеньких девочек Блогер Валентина Карнаухова, она же Валя Karna.val, выпустила новую песню «Глупенькая девочка» (слушать песню). Девушка рассказывает о «глупенькой девочке», которая ищет любовь и теряет рассудок от тех самых «трех слов». Учитывая недавний пиар-роман с Егором Кридом, поклонники могут связывать эту песню с историей их якобы взаимоотношений.







Любопытно, что про ЛГБТ-сообщество в песне ничего нет. Но упоминается о том, что если парень «полигамен», то это приветствуется обществом, а вот любвеобильную девушку всегда называют «дурой».



Валя Карнавал



Для Karna.val это вторая за лето песня, вслед за «...