Валя Карнавал ищет новый звук в «Кофеине»

Валя объяснила, что её решение сменить музыкальный стиль не связано с конкретным жизненным этапом, а скорее с её стремлением к поискам и экспериментам в творчестве.

«Я решила попробовать для себя что-то кардинально новое, так как для меня творчество — это постоянный поиск и развитие. Я не стою на месте и ищу себя в разных звучаниях», — поделилась Валя.



Валя Карнавал

По её словам, приход весны вдохновил её на перемены в музыке, а желание чего-то яркого и необычного подтолкнуло к созданию нового трека.

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Поклонники также отметили, что трек «Кофеин» — это смесь ностальгии и современности, что отразилось в звучании песни.

«Все мы знаем, что всё новое — это хорошо забытое старое. И меня вдохновляет музыка разных эпох, от танцевальной 2010-х до поп-хитов нулевых. Этот трек сочетает в себе эти элементы, и мне очень понравился результат нашей работы», — добавила певица.

Кроме того, Валя Карнавал подала три заявления для регистрации своих брендов. Блогерша хочет получить права на товарные знаки «Валя Карнавал» и Karna.Val.

Если регистрация пройдет успешно, эти знаки можно будет применять для производства одежды, обуви, игр, игрушек, пива, крепкого алкоголя и безалкогольных напитков