Валя Karna.val показала лирическую «Частушку»

Песня вошла в дебютный EP исполнительницы «Названий нет». Валя Карнавал позирует фотографам на сцене, вспоминая произошедшие с ней романтические истории, ведь «человеку нужен человек».
«В клипе от Karna.val «Частушка» очень ярко представлен период, когда в девичьих сердцах – пламя, а в животе – бабочки. Валя Карнавал поет о том, что знакомо каждой, ведь кто из девчонок не мечтал встретить «того самого», с кем «как за каменной стеной»? Но будем честны — встретить «своего» человека мечтают не только девушки, но и парни, так как «человеку нужен человек», который всегда поддержит и с кем огонь внутри никогда не погаснет», - говорится в описании к видео.
Режиссер клипа Антон Меньшиков. В качестве второй половинки Вали снялся актер Никита Бухвалов.
Комменты