Валя Karna.val показала лирическую «Частушку»

Песня о том, как героиня Karna.val буквально сходит с ума от любви, мечется между любовью и ненавистью. Режиссер Александр Романов заставляет Валю похититьт бойфренда, из-за которого та стала чувствовать себя сумасшедшей, и мстить ему.

