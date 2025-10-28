Rosalia и Бьорк выпустили «симфоническую» песню «Berghain»

В клипе «Berghain» тоже можно увидеть оркестр – а также услышать оперный вокал. В некоторых моментах трек звучит очень «классически». Интересно, что он написан на трех языках: испанском, немецком и английском. Режиссером видео выступил Николас Мендес, уже работавший с Росалией над клипами «Pienso En Tu Mirá» и «TKN».

Песня «Berghain» получила название в честь одноименного берлинского клуба. Berghain – легендарная площадка, которую называют столицей техно и которая славится очень жестким фейсконтролем. Он уже официально считается частью культурного наследия города. В Berghain даже выступала Леди Гага – в 2013-м она презентовала в клубе альбом «Artpop».



Rosalia

7 ноября Росалия выпустит альбом «Lux» («Свет»), который станет ее первой работой за три года. «Berghain» – лид-сингл с пластинки.

Интересно, что Росалия и Бьорк не впервые работают вместе. Еще в 2023-м у них вышел сингл «Oral». Исландская звезда назвала сотрудничество «невероятной честью» и поздравила Росалию «с этим невероятным альбомом». По словам Бьорк, ей было «волнительно наблюдать» за творческим ростом Росалии.