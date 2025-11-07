Розалия выпустила альбом «Lux» с оркестром

Это первая пластинка исполнительницы, выпущенная за последние три года. Четырехчастная структура альбома, вдохновленного историями о святых женщинах разных эпох и народов, рассказывает об отношениях человека с миром и Богом на протяжении всей жизни.

27 октября она выпустила лид-сингл «Berghain» с участием певицы Björk и музыканта Yves Tumor. Композиция представляет собой ораторию, записанную с хором и Лондонским симфоническим оркестром. Розалия исполняет песню на немецком и испанском языках, а приглашенные артисты — на английском.

В своей новой работе Rosalia решила смешать классические инструменты с электроникой, а академический вокал с рэп-читкой. Лондонский симфонический оркестр, нежный голос исполнительницы и тексты на 13 различных языках делает пластинку Розалии новаторской. Неудивительно, что на помощь к ней пришла одна из главных экспериментаторов на современной сцене - Бьорк.

В альбом «LUX» вошли 18 треков, которые поделены на четыре части, прямо как в симфонии. Еще до релиза Розалия рассказал в одном из интервью, что главным вдохновением для нее послужила «женская загадочность». При этом певица решила записать пластинку на 13 языках, среди них — английский, испанский, немецкий, латинский, украинский, арабский и другие.



Rosalia

«Я обожаю путешествовать и впитывать знания от людей. Почему бы мне не выучить еще один язык? Это откроет новые горизонты в пении, музыке и искусстве. Мир тесно связан, и каждый новый язык — это шаг к его пониманию», - говорит Розалия.

Певица рассказала о том, что при работе над альбомом она не пользовалась искусственным интеллектом, чтобы записать вокальную партию на иностранном языке. Запись проводилась без этих «уловок», фрагменты с текстами на иностранных языках заучивались наизусть. Альбом «Lux» задуман Розалией как «головоломка», которую предстоит разгадать слушателям, однако у каждого из них будет свой ответ.

Отдельно Розалия высказалась о выборе фотографии для обложки «LUX»: